Financial Express: российские компании провели первые сделки с расчетами в рупиях

Расчеты во внешней торговле в рупиях наконец-то наладились, недавно было совершено несколько сделок с участием российских фирм, сообщило издание Financial Express (FE). Это первые трансакции с тех пор, как в июле Резервный банк Индии (выполняет функцию центробанка) представил рекомендации по содействию расчетам в рупиях в международной торговле.

На данный момент открыто не менее 18 счетов востро для облегчения торговли в рупиях не только с Россией, находящейся под санкциями, но также со Шри-Ланкой и Маврикием, пишет FE.

Счет востро открывает иностранный банк в банке-резиденте в местной валюте или в валюте третьей страны.

Как отмечает издание, это может стимулировать экспорт в Москву, который в октябре текущего финансового года сократился на 16% по сравнению с прошлым годом, до $1,6 млрд, из-за задержки платежей.

Счета востро открыли такие российские банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпром-банк, БКС, МТС, Тинькофф-банк, «Союз», Кредит Европа Банк (Россия), ПСКБ, Росбанк и АКБ. Шесть из этих счетов были открыты в IndusInd Bank и по одному в UCO Bank, HDFC Bank, Union Bank of India и Canara Bank. Сбербанк и ВТБ открыли по одному такому счету в своих местных отделениях.

Ранее FE писал, что около 30–35 стран, в том числе из Азии, Скандинавии и Африки, выразили заинтересованность в предлагаемом механизме торговли рупиями для его возможного использования в будущем. В число этих стран входят Шри-Ланка, Бангладеш, Непал и Мьянма, которые борются с нехваткой долларовых резервов.

В сентябре Федерация экспортных организаций Индии сообщила, что госкорпорация State Bank of India согласилась содействовать механизму расчетов с Россией в рупиях, а несколько банков проявили интерес к этому. Ожидалось, что расчеты начнутся в ближайшее время. В ноябре стало известно, что Резервный банк Индии разрешил двум российским банкам — Сбербанку и ВТБ — открыть счета для торговых расчетов в рупиях.

Дарья Эрозбек