МИД: Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле

Россия и Индия «принципиально уходят» от доллара и евро во взаимной торговле, заявил директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов. Он уточнил, что полностью перейти на национальные валюты не получается из-за дисбаланса в торговых операциях.

«Индия пока у нас покупает больше, чем продает, больше чем в пять раз... Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс. Но принципиально переходить (на расчеты в национальных валютах.— "Ъ") надо»,— сказал «РИА Новости» господин Кабулов.

Также он выразил уверенность, что Индия не поддастся на попытки США подорвать ее связи с Россией, в том числе по закупке нефти. Как отметил господин Кабулов, Москва считает, что Нью-Дели не откажется от закупки нефти у России даже под давлением Вашингтона.

Москва и Нью-Дели еще весной начали обсуждать вопрос использования национальных валют при расчетах. Ожидается, что с декабря российские импортеры смогут платить за индийские товары в рупиях — как минимум шесть банков получили разрешения на открытие спецсчетов в финансовых организациях Индии.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Импортеры достают рупии».

Лаура Кеффер