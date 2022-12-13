Импортеры достают рупии

Со следующей недели российские импортеры смогут платить за индийские товары в рупиях. Собеседники “Ъ FM” называют опцию удобной, но лишь отчасти. Как минимум шесть банков получили разрешения на открытие спецсчетов в финансовых организациях Индии. Среди них «Сбер» и ВТБ. Опрошенные “Ъ FM” предприниматели говорят, что это упростит взаимодействие с партнерами. Однако выгоду можно будет ощутить только при очень крупных сделках. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Обсуждать вопрос использования национальных валют при расчетах Москва и Нью-Дели начали еще весной. После длительных согласований в ноябре Резервный банк Индии одобрил эту опцию для двух госбанков. Ожидается, что к концу года список организаций существенно расширится. Клиенты смогут напрямую переводить средства индийским партнерам без конвертации в доллары. И опыт работы с китайскими компаниями показал, что это очень удобно, говорит гендиректор «Торгового дома Аллерген» Алла Денисова:

«Мы, например, с Китаем работаем в юанях. Это вполне устраивает и нас, и наших партнеров, поскольку ранее мы все платили комиссию, а сейчас нет. Кроме того, мы конвертировали сначала в доллары, потом они доллары в юани, зачем это нужно? Мы ведем переговоры с Индией по поводу закупки диагностических препаратов. Нам бы тоже не хотелось платить в долларах. Было бы удобнее либо в рублях, либо в рупиях. Если все сложится, годовой объем поставок будет на 100-150 млн руб.»

Несмотря на разговоры об отказе от доллара, именно эта валюта до сих пор самая ходовая при расчетах с индийскими партнерами. Проблема в том, что рупия не отличается стабильностью. И пока рубль остается достаточно крепким, переход на национальные валюты действительно кажется более выгодным решением. Однако это работает, только если речь идет о крупных поставках, и желательно, чтобы товарооборот был взаимным, отмечает руководитель компании «Млесна» Сергей Демин, который занимается импортом чая:

«Для нас и компании там валюта выгоднее, поскольку в момент ее получения в стране, возможно, когда им потребуются рупии, они захотят их поменять, курс будет выше, соответственно, они получат больше денег. Надо, чтобы бизнес был готов, чтобы были крупные чайные компании, которые заинтересованы и у нас покупать что-то за рубли, и продавать за рупии там».

А в последнее время, на фоне санкционного давления, Индия не торопилась наращивать торговлю с Россией. Объемы экспорта с января по октябрь выросли лишь на 4%. В то время как Москва, наоборот, увеличила поставки в республику в шесть раз. Правда, в основном за счет нефти. Но на прошлой неделе в индийском Министерстве иностранных дел заявили, что страна будет экспортировать в Россию крупные партии авиа- и автозапчастей.

И в случае с последним Индия может занять до 30% российского рынка, не исключает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. В таком случае переход на рупии сделает товары дешевле, полагает он: «Индия традиционно славится генераторами, дешевыми тормозными колодками, аккумуляторы оттуда идут. Там сейчас стали регистрироваться наши компании для получения запасных частей.

Теперь не нужно будет переводить рубли в доллары, а их в рупии, поэтому удастся сэкономить.

2-3% на больших сделках — это приличная сумма. Большие поставки, потому что в Эмиратах и Турции очереди на разгрузку контейнеров. В Индии с этим проще».

При этом собеседники “Ъ FM” не исключают, что расширение возможностей для оплаты товаров в национальных валютах происходит прежде всего в интересах энергетических компаний. Это вполне логично, если учесть, что Индия становится основным покупателем российской нефти. Впрочем, импортеры говорят, что всегда важно иметь альтернативу на экстренный случай.

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