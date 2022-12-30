Клишас снова заявил о незаконности изъятия имущества у уехавших россиян

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в очередной раз заявил, что считает неправомерным конфисковывать имущество российских граждан, которые покинули страну. Для подтверждения своих слов господин Клишас сослался на действующее законодательство России.
Андрей Клишас
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. Таков российский закон. О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи. Противоречит Конституции и Закону»,— написал Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Аналогичное заявление сенатор сделал накануне, 29 декабря. Тогда он подчеркнул, что предложение о конфискации для нужд военной операции имущества россиян, критикующих из-за рубежа страну, является антиконституционным.
Свою позицию господин Клишас озвучил в ответ на предложение сенатора от Крыма Сергея Цекова. Кроме господина Цекова похожие идеи озвучивал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он считает, что россияне, уехавшие из страны и желающие ей поражения в конфликте с Украиной, должны считаться врагами общества.
О том, как юристы оценили предложение изымать имущество уехавших из России,— в материале «Ъ FM» «Конфискация не дотянула до законности».