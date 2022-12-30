Клишас снова заявил о незаконности изъятия имущества у уехавших россиян

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в очередной раз заявил, что считает неправомерным конфисковывать имущество российских граждан, которые покинули страну. Для подтверждения своих слов господин Клишас сослался на действующее законодательство России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. Таков российский закон. О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи. Противоречит Конституции и Закону»,— написал Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Аналогичное заявление сенатор сделал накануне, 29 декабря. Тогда он подчеркнул, что предложение о конфискации для нужд военной операции имущества россиян, критикующих из-за рубежа страну, является антиконституционным.

Свою позицию господин Клишас озвучил в ответ на предложение сенатора от Крыма Сергея Цекова. Кроме господина Цекова похожие идеи озвучивал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он считает, что россияне, уехавшие из страны и желающие ей поражения в конфликте с Украиной, должны считаться врагами общества.

О том, как юристы оценили предложение изымать имущество уехавших из России,— в материале «Ъ FM» «Конфискация не дотянула до законности».

Милена Костерева