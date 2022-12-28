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Коммерсантъ FM
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Медведев: желающих поражения России россиян нельзя пускать обратно в страну

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что россияне, уехавшие из страны и желающие ей поражения в конфликте с Украиной, должны считаться «врагами общества». По его мнению, им нужно запретить въезд в Россию навсегда, а также лишить возможности зарабатывать в России. Вернуться они могут только после «публичного раскаяния», а «в подобающих случаях — только через амнистию или помилование».

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, эти определения должны быть «накрепко» закреплены за ними, «пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал».

Дмитрий Медведев заявил, что таких россиян «не следует пускать обратно в Россию до конца их дней», а также «их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли». «Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование»,— считает господин Медведев.

В декабре сенатор Андрей Клишас сообщил о подготовке законопроекта о полном запрете дистанционной работы из-за рубежа для госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что в Госдуме работают над отменой преференций и введением повышенной ставки налогообложения для уехавших россиян. Глава Минфина Антон Силуанов утверждал, что власти пока не сформировали позицию по налогообложению для эмигрировавших из-за военного конфликта граждан страны.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «К уехавшим россиянам подходят индивидуально».

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