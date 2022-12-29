Конфискация не дотянула до законности

В Совете федерации предложили конфисковывать имущество россиян, переехавших за границу. С такой инициативой выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, собственность релокантов нужно направить на поддержку участников спецоперации. Далее цитата: «эти либералы и предатели должны лишиться в России всего». В частности, парламентарий предложил отсудить недвижимость у певицы Аллы Пугачевой, а также упомянул в своей речи телеведущего Ивана Урганта и рэпера Моргенштерна, которого Минюст считает иноагентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Причем, по мнению Цекова, конфисковывать имущество нужно не только у звезд, но и, например, у айтишников. Есть ли на это законные основания?

Руководитель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе уверен, что нет: «По текущему законодательству существует четко ограниченный круг деяний при совершении которых имущество может быть арестовано и передано другому владельцу. Это экономические, коррупционные преступления, банкротство.

Если мы говорим о конфискации в пользу государства, то это имущество, нажитое преступным путем, или использовавшееся как орудие преступления, и так далее.Для того, чтобы что-то конфисковать, нужно провести уголовное расследование или процедуру банкротства.

Если человек скрылся, чтобы не платить, и есть имущество, тогда это другой вопрос. А так, за что конфисковывать? За то, что пересек границу? Тогда давайте криминализируем пересечение границы».

По словам собеседников “Ъ FM”, сейчас непросто конфисковать имущество даже осужденных граждан, которые скрываются от следствия, например, за границей. Процессуальные процедуры занимают много времени. Чтобы воплотить предложение сенатора в жизнь потребуется изменить уголовный кодекс. Юристы называют эту инициативу нереалистичной. Они предполагают, что власти могут чаще пользоваться другими механизмами изъятия собственности.

В первую очередь это может коснуться земельных участков и долей в бизнесе, отметил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров: «Если земельные участки не используются по назначению длительное время, то сейчас можно ставить вопрос об их изъятии, когда они, например, предназначаются для сельхоздеятельности. Соответственно, данная практика может быть расширена для некоторых видов имущества. Но касаться это может только тех его видов, которые связаны с необходимостью их использования

В теории может быть поставлен вопрос об изъятии долей в обществах с ограниченной ответственностью либо акционерных обществах. Но и сейчас есть работающие механизмы, а именно изъятие доли либо акций у акционеров, которые действуют категорически не в интересах общества.

Акционеры либо другие участники в таком случае могут потребовать принудительного выкупа доли, хотя и он, честно говоря, особо и не задействован именно для тех, кто уехал или не принимает участия в делах компании. Априори они не лишаются ни акций, ни долей, хотя, еще раз, можно говорить в теории о расширении практики изъятия доли и выплаты им ее стоимости, если они покинули территорию РФ. Но это точно не конфискация. Думаю, что дальше этого не пойдет. Квартиры и дома никто забирать не будет».

28 декабря зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал признать уехавших из России «врагами государства» и запретить им возвращение в страну. В Совфеде на это заявили, что пока в законодательстве нет терминов «уехавшие», «враг общества» или «покаяние». Но, как отметил в интервью РБК сенатор Александр Башкин, если такие предложения появятся, обе палаты парламента будут их обсуждать. При этом господин Башкин подчеркнул, что «мы не должны захлопывать дверь перед теми, кто решил вернуться домой».

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Елена Иванова