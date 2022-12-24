Конгресс США одобрил законопроект о бюджете в $1,7 трлн на 2023 год

Палата представителей, а затем и Сенат, одобрили законопроект о бюджете на 2023 год на сумму в $1,7 трлн — $45 млрд из них должны пойти на поддержку Украины и американских союзников по НАТО. Документ будет передан на подписание президенту США Джо Байдену.

Уточняется, что проект бюджета предусматривает выделение $772,5 млрд на внутренние необоронные программы, $40 млрд на борьбу со стихийными бедствиями и $858 млрд на финасирование обороны.

Законопроект также предполагает пересмотр ряда политических положений действующего законодательства. В частности, поясняет CNN, он затронет закон о подсчете выборов, принятый в 1887, для затруднения операции отмены результатов утвержденных электоральных процедур. Инициативу связывают с событиями вокруг захвата Капитолия 6 декабря 2021 года.

Как сообщалось ранее, из $45 млрд на поддержку военных союзников США до $14,5 млрд должны пойти на военное оборудование, $12 млрд — на пополнение запасов переданного ранее оборудования, $9 млрд — на обучение и экипировку военных, $13 млрд — на экономическую и бюджетную поддержку, $2,4 млрд — на поддержку украинских беженцев, $126 млн — на подготовку к ответу на потенциальные ядерные и радиационные инциденты на Украине. Изначально Белый дом запрашивал на помощь Киеву $38 млрд.

О финансовой поддержке Украины со стороны США — в материале «Ъ» «Конгресс спешит разобраться с Украиной».

Андрей Сапожников