Большое правительство с большими расходами

Конгресс США утвердил план финансирования работы правительства на 2023 финансовый год (начался в октябре этого года), что позволит избежать «шатдауна» — остановки работы ведомств — до конца сентября следующего года. Документ предусматривает увеличение как оборонной, так и «гражданской» части бюджетных расходов. Первая содержит дополнительную помощь Украине, вторая же предусматривает рост расходов на науку, здравоохранение, образование и обеспечение безопасности — это в итоге ограничит возможности по сокращению дефицита бюджета США и госдолга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: J. Scott Applewhite / AP Фото: J. Scott Applewhite / AP

Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила вечером в пятницу проект бюджета (Consolidated appropriations act) на 2023 финансовый год на сумму $1,7 трлн. Предполагается, что президент Джо Байден подпишет документ на этой неделе и это позволит избежать остановки работы правительства из-за нехватки финансирования (для этого Конгресс также принял третий временный акт о продлении работы до 30 декабря). В прошлом году подобный акт был утвержден лишь в марте, размер расходов тогда составил $1,512 трлн.

Первоначальный вариант документа, подготовленного Белым домом, предусматривал расходы в размере $1,582 трлн, при этом формально у законодателей нет ограничений по объему расходов, которые могут быть утверждены в рамках консолидированного плана, но из-за расхождения позиций представителей обеих партий процесс согласования оказывается долгим: Палата представителей и Сенат с лета готовят собственные версии, а затем сводят их в единый документ. План также учитывает расходы, необходимые для осуществления ранее утвержденных инициатив, в том числе по поддержке инвестиций в инфраструктуру и в высокотехнологичные производства (Infrastructure Investment and Jobs Act, CHIPS and Science Act).

Финансовый план подробно расписывает расходы на работу ведомств до сентября следующего года, при этом общая сумма расходов распределена на оборонную и «гражданскую» части и разбита на 12 актов. Общий объем расходов увеличится на 9%, в том числе финансирование Пентагона и связанных программ составит $858 млрд (плюс 10% по сравнению с предыдущим планом, хотя Белый дом изначально предлагал их увеличение лишь на 4%), в том числе расходы на оборону увеличатся на 9,5%, до $797,7 млрд, еще $154,2 млрд предусмотрено на военное строительство и поддержку ветеранов (плюс 20,9%).

Объем же «гражданской» части расходов правительства США вырастет на 6%, до $787 млрд. Она предусматривает увеличение трат на здравоохранение, образовательные программы, обеспечение правопорядка и науку, в рамках нескольких статей предусмотрено и выделение финансирования на преодоление стихийных бедствий на $40 млрд. Демократы выступали за выравнивание обеих частей, однако оборонная часть в итоге была увеличена на $45 млрд (именно столько планируется направить на поддержку Украины).

Заметим, финансовый план покрывает отнюдь не все федеральные бюджетные расходы США. Так, по итогам прошлого фискального года (он закончился 30 сентября) суммарные траты бюджета составили $6,27 трлн, при этом доходная часть составила лишь $4,9 трлн. Самые крупные статьи расходов — это программы защиты от безработицы и социальной защиты ($1,65 и $1,14 трлн соответственно), а также финансирование здравоохранения — $797 млрд. В итоге фактический дефицит бюджета достиг $1,38 трлн, или 5,5% ВВП, что привело к увеличению суммарного долга до $30,93 трлн, или 124% ВВП (хронический дефицит бюджета США отмечается с 2001 года; на тот момент госдолг составлял $9,7 трлн).

В этом фискальном году расходы госбюджета уже составили $907 млрд, в целом же план Белого дома предусматривал сокращение суммарных трат до $5,8 трлн при сокращении дефицита до $1,2 трлн. Останется ли этот показатель на плановом уровне, вероятно, будет зависеть от состояния экономики США в следующем году и темпов ужесточения политики ФРС. Пока замедление инфляции (годовая — 5,5% в ноябре, месяц к месяцу рост цен замедлился до 0,1% с 0,4% в октябре) указывает на возможность снижения темпов повышения ставки (в декабре она была увеличена на 0,5 п. п.), что, в свою очередь, поддержит и интерес инвесторов к американскому долгу на фоне роста инфляции в зоне евро.

Татьяна Едовина