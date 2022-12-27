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Коммерсантъ FM
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Борющийся с раком Пеле попрощался с родными

Состояние 82-летнего бразильского футболиста Пеле, который борется с раком, ухудшается. Он попрощался с родными и близкими. Об этом в Twitter сообщил акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид.

«Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. Легенда футбола, Пеле медленно проигрывает битву с раком, семья говорит, что "его состояние еще больше ухудшается"»,— написал господин Халид.

Позже он добавил, что ему пришлось удалить видео с Пеле, «смотреть его было душераздирающе». «Все, что мы можем сделать, это молиться за него»,— сообщил предприниматель.

Пеле госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу в конце ноября. 22 декабря его состояние ухудшилось. У футболиста наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему потребовался более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по версии футбольной комиссии FIFA.

Дарья Эрозбек

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