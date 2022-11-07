В доносе проявляется ОПС

Как стало известно “Ъ”, ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов, по ложным показаниям которого совладельцы крупной компании Merlion надолго оказались за решеткой, но потом были полностью реабилитированы следствием, заключил сделку с Генпрокуратурой. В ее рамках он рассказал, что действовал в интересах экс-гендиректора компании Вячеслава Симоненко, рассчитывавшего на крупные отступные после увольнения. Дело ветерана будет выделено в отдельное производство, а остальным фигурантам скандального расследования грозит обвинение в организации преступного сообщества (ОПС), поскольку от них пострадали не только представители Merlion, но и, например, олигарх Давид Якобашвили. При этом, учитывая сотрудничество фигурантов со следствием, не исключено и появление в деле новых эпизодов.

Полностью признав свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком и об особо тяжком преступлении) и ч. 3 ст. 306 (заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения) УК РФ, Григорий Жеренов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с первым заместителем генерального прокурора РФ Анатолием Разинкиным.

Из рассказа ветерана боевых действий в Донбассе, получившего в ходе них ранение и лишившегося части ноги, стало известно, что он давал заведомо ложные показания на совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера компании Бориса Левина «из корыстных побуждений», за крупное денежное вознаграждение, действуя в составе организованной группы лиц. В нее, по версии следствия, и входил Вячеслав Симоненко, вымогавший при увольнении многомиллионную сумму в долларах у владельцев Merlion и инициировавший их незаконное уголовное преследование «с целью получения финансового контроля» над группой компаний и рейдерского захвата ее основного актива — розничной сети «Ситилинк».

Ветеран особо отметил, что никто из совладельцев Merlion бывшего директора компании Симоненко не «заказывал» и поджог его загородного дома не совершался, хотя следствие, очевидно благодаря коррупционным связям главного фигуранта, первоначально и квалифицировало выдуманную историю как покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества (ст. 30, а также ст. 105 и ст. 167 УК). Фигурантами этого расследования, напомним, и стали учредители Merlion, которые привлекались к уголовной ответственности, пока в феврале этого года в ГСУ СКР не пришли к выводу, что их оговорили.

Кстати, Григорий Жеренов, по его словам, за вознаграждение готов был организовать показания свидетелей и по другим уголовным делам, возбужденным по заказу группировки решальщиков, клиентом которой, по данным следствия, являлся господин Симоненко. Он пытался уговорить других ветеранов, но те категорически отказались участвовать в подобных махинациях.

Между тем в ходе расследования сотрудники ГСУ СКР и ФСБ вышли на ООО «Комплексная правовая защита», учредителем которого является Кирилл Качур, один из организаторов аферы, а гендиректором — Василий Пашкевич. В прошлом оба служили в СУ СКР по городу Одинцово, а затем занялись оказанием услуг по уголовным делам без получения адвокатского статуса, используя связи в правоохранительных органах и выдавая себя за защитников.

Для фальсификации уголовного дела и незаконного ареста владельцев Merlion господин Качур, полагают сотрудники центрального аппарата СКР, привлек следователя СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексея Неснова, который полностью выполнил эту задачу.

Впоследствии, понимая, что за ними вскоре придут, господа Качур и Неснов скрылись в ОАЭ. Туда же, по версии СКР, отправился и Василий Пашкевич, которого для международного розыска Басманный райсуд заочно арестовал 8 сентября. Правда, господин Пашкевич вместе с ранее судимым решальщиком Олегом Покровским участвовал в другой афере — мошенническом вымогательстве денег у владельца «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили. Уехал из страны и отец Качура-младшего Виталий Качур — также известный решальщик, ранее судимый за совершение мошенничества в особо крупном размере. Его адвокатом выступал Вадим Лялин, лишенный впоследствии этого статуса, вместе с еще одним решальщиком Дмитрием Ноевым — сейчас оба арестованы за хищение средств компаний, входящих в ГК Merlion. Оба признали свою вину, также рассказав о целой системе, участники которой за деньги возбуждали или закрывали уголовные дела.

Адвокаты, представляющие интересы совладельцев Merlion, полагают, что в ходе расследования данных уголовных дел следствием будет дана юридическая оценка «наличия в действиях обвиняемых признаков других преступлений, в том числе предусмотренных ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ».

Николай Сергеев