Столичные электробусы подзарядят

Москва расширяет сеть зарядок для городских электробусов, закупая 64 ультрабыстрых устройства на сумму 713 млн руб. Станции должны полностью заряжать электробус за 55 минут, говорится в тендерной документации. В марте город уже закупал 127 аналогичных станций, потратив 1,6 млрд руб. Подобные зарядки не могут быть «полностью отечественными», говорит эксперт. Он не видит проблем с поставкой импортных комплектующих и двигателей для самих электробусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Конкурс на закупку 64 ультрабыстрых зарядных станций объявило ГУП «Мосгортранс». От поставщика ждут 400-вольтовые устройства в «моноблочном исполнении» и «мачты крепления токопередающего устройства», которые бы проработали не менее 15 лет при температуре от –40°C до +40°C (с пятилетним гарантийным сроком). Станции должны полностью заряжать 160-киловаттные батареи электробусов не более чем за 55 минут. Сумма контракта составляет 713 млн руб.; станции должны быть поставлены заказчику в 300-дневный срок.

Движение электробусов в Москве было запущено в 2018 году. В 2021 году в «Мосгортрансе» сообщали о пассажиропотоке в 85 млн человек. В июне 2022 года на 79 маршрутах работало 1 тыс. электробусов (750 КамАЗ-6282, остальные — ЛиАЗ-6274; каждый на 85 мест). В декабре 2022 года в столичном департаменте транспорта сообщили о желании закупить в 2023 году еще более 500 электробусов. Ранее Москва закупала электробусы по 15-летним контрактам жизненного цикла (по цене от 30 млн до 56 млн руб. за штуку).

В июле 2022 года в «Мосгортрансе» сообщали о том, что на конечных станциях маршрутов и в автобусных парках установлены 202 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов (способны зарядить его за шесть-десять минут). При этом в марте 2022 года предприятие уже закупало 127 ультрабыстрых устройств на 1,6 млрд руб. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов ранее сообщал о том, что в следующем году в Москве установят 200 подобных устройств.

Господин Ликсутов заявлял «Ъ», что не ждет проблем с поставками комплектующих для такой техники: «Электробусы выпускает достаточно большое количество производителей, например, из Азии».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уточнил, что ультрабыстрые зарядки для электробусов «не могут быть полностью отечественными». Однако эксперт также не ожидает проблем с поставками деталей для них: «Здесь не та история, где мы сильно зависим от недружественных стран. Вопрос поставки из Китая решаемый».

Господин Бурмистров дал понять, что не ждет проблем и с поставками деталей самих электробусов. Отметим, что обе применяемые в Москве модели — ЛиАЗ-6274 и КамАЗ-6282 — используют электропортальный мост немецкого концерна ZF (выпускает, например, автомобильные коробки передач для BMW, Jaguar и других марок). «Все электродвигатели заменяются на китайские. По этому пути уже пошли судостроители и производители электровозов»,— заметил господин Бурмистров. Отметим, в 2019 году группа ГАЗ не смогла принять участия в столичном конкурсе на очередную партию электробусов, уступив контракт КамАЗу. Тогда на рынке заявляли, что причиной стал отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски. Группа ГАЗ попала в SDN-список Минфина США в 2018 году, а другой производитель электробусов — КамАЗ — в июне 2022 года. При этом в 2022 году закупки электробусов столичными властями не производились.

Однако господин Бурмистров говорит, что электродвигатели для такой техники не попадают под санкции, и он не ожидает «фундаментальных рисков» с их поставками из Китая.

В свою очередь, Максим Ликсутов в декабре 2022 года заявлял, что Москва закупит у группы ГАЗ «несколько десятков электробусов малого класса»: «Эти электробусы подойдут для маршрутов с низким пассажиропотоком и там, где не проедет большая машина»,— объяснял чиновник.

Александр Воронов