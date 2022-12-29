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Столичные электробусы подзарядят

Городские власти расширяют сеть ультрабыстрых зарядок для них

Москва расширяет сеть зарядок для городских электробусов, закупая 64 ультрабыстрых устройства на сумму 713 млн руб. Станции должны полностью заряжать электробус за 55 минут, говорится в тендерной документации. В марте город уже закупал 127 аналогичных станций, потратив 1,6 млрд руб. Подобные зарядки не могут быть «полностью отечественными», говорит эксперт. Он не видит проблем с поставкой импортных комплектующих и двигателей для самих электробусов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Конкурс на закупку 64 ультрабыстрых зарядных станций объявило ГУП «Мосгортранс». От поставщика ждут 400-вольтовые устройства в «моноблочном исполнении» и «мачты крепления токопередающего устройства», которые бы проработали не менее 15 лет при температуре от –40°C до +40°C (с пятилетним гарантийным сроком). Станции должны полностью заряжать 160-киловаттные батареи электробусов не более чем за 55 минут. Сумма контракта составляет 713 млн руб.; станции должны быть поставлены заказчику в 300-дневный срок.

Движение электробусов в Москве было запущено в 2018 году. В 2021 году в «Мосгортрансе» сообщали о пассажиропотоке в 85 млн человек. В июне 2022 года на 79 маршрутах работало 1 тыс. электробусов (750 КамАЗ-6282, остальные — ЛиАЗ-6274; каждый на 85 мест). В декабре 2022 года в столичном департаменте транспорта сообщили о желании закупить в 2023 году еще более 500 электробусов. Ранее Москва закупала электробусы по 15-летним контрактам жизненного цикла (по цене от 30 млн до 56 млн руб. за штуку).

В июле 2022 года в «Мосгортрансе» сообщали о том, что на конечных станциях маршрутов и в автобусных парках установлены 202 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов (способны зарядить его за шесть-десять минут). При этом в марте 2022 года предприятие уже закупало 127 ультрабыстрых устройств на 1,6 млрд руб. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов ранее сообщал о том, что в следующем году в Москве установят 200 подобных устройств.

Господин Ликсутов заявлял «Ъ», что не ждет проблем с поставками комплектующих для такой техники: «Электробусы выпускает достаточно большое количество производителей, например, из Азии».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уточнил, что ультрабыстрые зарядки для электробусов «не могут быть полностью отечественными». Однако эксперт также не ожидает проблем с поставками деталей для них: «Здесь не та история, где мы сильно зависим от недружественных стран. Вопрос поставки из Китая решаемый».

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Господин Бурмистров дал понять, что не ждет проблем и с поставками деталей самих электробусов. Отметим, что обе применяемые в Москве модели — ЛиАЗ-6274 и КамАЗ-6282 — используют электропортальный мост немецкого концерна ZF (выпускает, например, автомобильные коробки передач для BMW, Jaguar и других марок). «Все электродвигатели заменяются на китайские. По этому пути уже пошли судостроители и производители электровозов»,— заметил господин Бурмистров. Отметим, в 2019 году группа ГАЗ не смогла принять участия в столичном конкурсе на очередную партию электробусов, уступив контракт КамАЗу. Тогда на рынке заявляли, что причиной стал отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски. Группа ГАЗ попала в SDN-список Минфина США в 2018 году, а другой производитель электробусов — КамАЗ — в июне 2022 года. При этом в 2022 году закупки электробусов столичными властями не производились.

Однако господин Бурмистров говорит, что электродвигатели для такой техники не попадают под санкции, и он не ожидает «фундаментальных рисков» с их поставками из Китая.

В свою очередь, Максим Ликсутов в декабре 2022 года заявлял, что Москва закупит у группы ГАЗ «несколько десятков электробусов малого класса»: «Эти электробусы подойдут для маршрутов с низким пассажиропотоком и там, где не проедет большая машина»,— объяснял чиновник.

Александр Воронов

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