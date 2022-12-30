Десять технологий прошли перезагрузку

Белый дом завершает работу над «перезагрузкой» десяти «дорожных карт» по ключевым высокотехнологичным направлениям, констатировал на заседании профильной правительственной комиссии первый вице-премьер Андрей Белоусов. В том числе темами «дорожных карт» являются искусственный интеллект, квантовые вычисления и квантовые коммуникации. Если ранее развитие «сквозных» технологий в большей степени было сосредоточено на исследовательском аспекте, то теперь главное для государства — получение конкретного продукта и вывод его на рынок, в том числе с помощью негосударственных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На заседании президиума правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, прошедшему накануне, первый вице-премьер Андрей Белоусов подвел итоги работы Белого дома по «перезапуску» «дорожных карт» по ключевым высокотехнологичным направлениям (см. «Ъ-Онлайн»). Соответствующее поручение дал правительству президент Владимир Путин по итогам июльского заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Тогда глава государства посетовал, что пока работу по развитию в РФ «сквозных» технологий нельзя признать особенно успешной (см. подробнее “Ъ” от 18 июля). «Сами по себе эти "дорожные карты" в каком-то виде были разработаны ранее, но события текущего года показали, что такая "перезагрузка" абсолютно необходима»,— отметил Андрей Белоусов. Среди проведенных изменений первый вице-премьер отметил переход с исследовательского характера развития технологий на их практическое применение: «Если раньше "дорожные карты" и само развитие технологических направлений было больше сосредоточено на исследовании, то теперь во главу угла поставлены промышленные образцы и выход в серию той продукции, которая воплощает в себе различные технологическими направления».

Двенадцать было, десять на ум пошло Актуализированный список высокотехнологичных направлений включает 12 технологий, при этом «дорожные карты» будут утверждены по 10 направлениям. К ним относятся искусственный интеллект; современные и перспективные сети мобильной связи; квантовые вычисления; квантовые коммуникации; новое индустриальное программное обеспечение; новое общесистемное программное обеспечение; системы накопления энергии; водородная энергетика; перспективные космические системы и сервисы; технологии новых материалов и веществ. «Генетика» и «Интеллектуальные энергосистемы» развиваются в рамках госпрограмм. Венера Петрова

Еще одна новация — открытость «дорожных карт» и соглашений по ним, предусматривающая возможность присоединиться к проектам любым компаниям, имеющим наработки в соответствующих областях. Раньше в реализации проектов могли участвовать крупные компании, в первую очередь государственные, и они, по словам Андрея Белоусова, начинали «подавлять» другие разработки, которые есть на рынке. Таким образом, правительство решило поменять подход к работе над развитием высокотехнологичных направлений и сделать ставку на вовлечение частного бизнеса: от компаний требуется принять на себя ответственность за разработку технологий и выход продукции на рынок. Кроме того, доступ к «дорожным картам» получат отраслевые стартапы. «Здесь пригодился наш реестр инновационных компаний, который мы создавали в этом году. Сейчас в нем более 10 тыс. организаций, это потенциальные участники "дорожных карт"»,— отметил глава Минэкономики Максим Решетников.

Также правительство разработало порядок независимой экспертизы результатов «дорожных карт» и мониторинга результатов. Для этого при Белом доме создается специальный экспертный совет, в его состав войдут представители РАН, Минобрнауки, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития, профильные комитеты по каждому высокотехнологичному направлению. Совет должен начать работу в начале следующего года.

Вчера же правительство и ряд компаний подписали обновленные соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по пяти «дорожным картам» высокотехнологичных направлений. На реализацию всех высокотехнологичных направлений на 2023–2025 годы предусмотрено порядка 480 млрд руб., из которых 55 млрд — бюджетные средства и 424 млрд руб.— внебюджетные. По словам Максима Решетникова, Минэкономики договорилось с Минфином после подписания «дорожных карт» запустить работу по дополнительным источникам финансирования исходя из паритета «рубль к рублю».

Венера Петрова