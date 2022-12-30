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Коммерсантъ FM
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Десять технологий прошли перезагрузку

«Сквозные» высокие технологии правительство уже предлагает выводить на рынок

Белый дом завершает работу над «перезагрузкой» десяти «дорожных карт» по ключевым высокотехнологичным направлениям, констатировал на заседании профильной правительственной комиссии первый вице-премьер Андрей Белоусов. В том числе темами «дорожных карт» являются искусственный интеллект, квантовые вычисления и квантовые коммуникации. Если ранее развитие «сквозных» технологий в большей степени было сосредоточено на исследовательском аспекте, то теперь главное для государства — получение конкретного продукта и вывод его на рынок, в том числе с помощью негосударственных компаний.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На заседании президиума правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, прошедшему накануне, первый вице-премьер Андрей Белоусов подвел итоги работы Белого дома по «перезапуску» «дорожных карт» по ключевым высокотехнологичным направлениям (см. «Ъ-Онлайн»). Соответствующее поручение дал правительству президент Владимир Путин по итогам июльского заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Тогда глава государства посетовал, что пока работу по развитию в РФ «сквозных» технологий нельзя признать особенно успешной (см. подробнее “Ъ” от 18 июля). «Сами по себе эти "дорожные карты" в каком-то виде были разработаны ранее, но события текущего года показали, что такая "перезагрузка" абсолютно необходима»,— отметил Андрей Белоусов. Среди проведенных изменений первый вице-премьер отметил переход с исследовательского характера развития технологий на их практическое применение: «Если раньше "дорожные карты" и само развитие технологических направлений было больше сосредоточено на исследовании, то теперь во главу угла поставлены промышленные образцы и выход в серию той продукции, которая воплощает в себе различные технологическими направления».

Двенадцать было, десять на ум пошло

Актуализированный список высокотехнологичных направлений включает 12 технологий, при этом «дорожные карты» будут утверждены по 10 направлениям. К ним относятся искусственный интеллект; современные и перспективные сети мобильной связи; квантовые вычисления; квантовые коммуникации; новое индустриальное программное обеспечение; новое общесистемное программное обеспечение; системы накопления энергии; водородная энергетика; перспективные космические системы и сервисы; технологии новых материалов и веществ. «Генетика» и «Интеллектуальные энергосистемы» развиваются в рамках госпрограмм.

Венера Петрова

Еще одна новация — открытость «дорожных карт» и соглашений по ним, предусматривающая возможность присоединиться к проектам любым компаниям, имеющим наработки в соответствующих областях. Раньше в реализации проектов могли участвовать крупные компании, в первую очередь государственные, и они, по словам Андрея Белоусова, начинали «подавлять» другие разработки, которые есть на рынке. Таким образом, правительство решило поменять подход к работе над развитием высокотехнологичных направлений и сделать ставку на вовлечение частного бизнеса: от компаний требуется принять на себя ответственность за разработку технологий и выход продукции на рынок. Кроме того, доступ к «дорожным картам» получат отраслевые стартапы. «Здесь пригодился наш реестр инновационных компаний, который мы создавали в этом году. Сейчас в нем более 10 тыс. организаций, это потенциальные участники "дорожных карт"»,— отметил глава Минэкономики Максим Решетников.

Также правительство разработало порядок независимой экспертизы результатов «дорожных карт» и мониторинга результатов. Для этого при Белом доме создается специальный экспертный совет, в его состав войдут представители РАН, Минобрнауки, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития, профильные комитеты по каждому высокотехнологичному направлению. Совет должен начать работу в начале следующего года.

Вчера же правительство и ряд компаний подписали обновленные соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по пяти «дорожным картам» высокотехнологичных направлений. На реализацию всех высокотехнологичных направлений на 2023–2025 годы предусмотрено порядка 480 млрд руб., из которых 55 млрд — бюджетные средства и 424 млрд руб.— внебюджетные. По словам Максима Решетникова, Минэкономики договорилось с Минфином после подписания «дорожных карт» запустить работу по дополнительным источникам финансирования исходя из паритета «рубль к рублю».

Венера Петрова

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