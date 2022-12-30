Здравствуй, дедушка юань

В конце года на фоне ослабления российского рубля резко увеличились объемы торгов основными валютами. За неполную последнюю неделю общий объем торгов достиг 1,25 трлн руб., превысив прошлогодний показатель. Инвесторы активно приобретали доллары США, в том числе в преддверии длительных выходных. Одновременно вырос спрос на валютные свопы, которые используются для сохранения валютных позиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, в четверг, 29 декабря, суммарный объем торгов основными валютами (доллар, евро, юань, турецкая лира, гонконгский доллар, казахский тенге, белорусский рубль) с поставкой «завтра» превысили 365 млрд руб. Это на 22% больше результата предыдущего дня. За неполную последнюю неделю года объем торгов составил почти 1,25 трлн руб., превысив прошлого года (1,08 трлн руб.).

Рост активности происходит, несмотря на завершение основных налоговых платежей 26 декабря, а также снижение деловой активности в конце года. Согласно опросу участников рынка, основной спрос на валюту отмечается со стороны крупных компаний. По словам инвестиционного советника «Открытие Инвестиции» Алексея Денискина, юридические лица стремятся обеспечить себя сырьем и оборудованием, покупаемым за валюту. Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов объясняет повышенный спрос эффектом конца года, когда компаниям нужны валютные инструменты для закрытия контрактов либо минимизации рисков в конце отчетного периода.

О повышенном интересе компаний к валюте говорят объемы торгов свопами, которые отражают объем валюты, остающейся на их счетах в банках. На этой неделе средний объем однодневных свопов с долларом превышал 225 млрд руб. против 100 млрд руб. месяцем ранее. Объем операций своп с юанем в последние два дня превышал 340 млрд руб., больше показатель был лишь один раз, 26 августа (355 млрд руб.). По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, рост активности в сегменте долларовых свопов соотносится с увеличившимися объемами торгов на спот-рынке. «Те участники торгов, кто активно покупал валюту в течение последних нескольких недель, теперь удерживают ее, размещая под минимальный доход»,— отмечает он.

Высокий интерес к валюте отмечается и со стороны частных инвесторов. По данным банка «Русский стандарт», общий объем операций с наличными долларами у физлиц 26–28 декабря вырос на 38% относительно данных неделей ранее (19–21 декабря). «Рост покупок наличных долларов, вероятно, связан с ожиданиями дальнейшего ослабления рубля, подпитываемого общим новостным фоном, в том числе в части введения потолка цен на российскую нефть. Интерес может поддерживаться возможностью все еще совершать с ним трансграничные переводы»,— отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В начале 2023 года интерес к долларовой ликвидности будет снижаться в связи с сезонным падением импорта, завершением туристического периода и выплатами по внешнему долгу. «Предложение на рынке останется высоким благодаря притоку экспортной выручки от реализации нефти, газа и другого сырья. При этом мы не ожидаем начала закупки юаней в резервы в январе по бюджетному правилу на фоне недостаточно высоких цен на российскую нефть»,— говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению Евгения Локтюхова, в отсутствие шоковых вводных можно ждать восстановления позиций рубля и отката курса доллара по мере угасания спекулятивной активности в район 68–70 руб./$. Эксперты ждут снижения спроса и на свопы. Своп-рынок, поясняет Владимир Евстифеев, является скорее способом краткосрочного управления валютной ликвидностью, поэтому в начале года вероятно снижение популярности инструмента.

Виталий Гайдаев