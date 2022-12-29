Гори оно в яду

Обитатели Завитинска, расположенного в Амурской области, обратились с иском в суд и направили обращение главе государства с требованием прекратить проводимые неподалеку от города работы по сжиганию пестицидов и агрохимикатов. Сожжено уже около 100 тонн ядовитых веществ, и в регионе остается еще более 800 тонн химикатов, подлежащих ликвидации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Город Завитинск в Амурской области

Фото: Игорь Д. / Яндекс.Карты Город Завитинск в Амурской области

Фото: Игорь Д. / Яндекс.Карты

Жители Завитинска узнали о том, что на территории расположенного в 5 км заброшенного военного городка жгут ядохимикаты, по характерному неприятному запаху и задымлению. Официально население никто об этом не оповещал. «В городе стоял дым, глаза резало, и во рту был привкус металлов, химии какой-то»,— рассказал «Ъ» один из очевидцев.

Как выяснилось, возле Завитинска жгут пестициды и агрохимикаты, которые много лет хранились в Приамурье в ненадлежащих условиях. В 2007 году распоряжением губернатора все опасные вещества (свыше 900 тонн) свезли на склады, принадлежащие ракетным войскам стратегического назначения, в Шимановском и Свободненском районах. Однако позже эти места были признаны непригодными для хранения такого рода веществ, а само хранение — незаконным.

В решении Благовещенского горсуда в октябре 2016 года говорится о «трудноопределимой смеси без маркировки» и о том, что «совместное хранение ядохимикатов неизвестного состава создает условия для возникновения ЧС».

Амурская межрайонная природоохранная прокуратура в 2016–2017 годах через суд добилась наложения на правительство региона обязанности по обезвреживанию вредных веществ.

Однако решить проблему власти области не могут ввиду отсутствия спецполигонов для захоронения токсичных отходов I–III классов опасности. Нет в регионе и спецпредприятий по утилизации.

Только в январе прошлого года подведомственное региональному минприроды ГБУ «Экология» заключило с красноярской компанией «Зеленый город» контракт на 50 млн руб. Ядохимикаты планировалось захоронить на полигоне «Серебристый» под Красноярском, однако представители красноярской общественности и местные надзорные органы активно этому противодействовали, в итоге собственник полигона отказался.

Тогда компания «Зеленый город» заключила договор с ООО «Система» из Владивостока: пестициды предполагалось уничтожить на спецоборудовании в Приморье. Часть опасных веществ даже успели туда вывезти, но ситуация получила огласку, после чего и власти Приморского края заявили, что не допустят утилизации амурских ядохимикатов на своей территории.

Вопрос об утилизации был поставлен на паузу. В октябре 2021 года губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что сжигать химикаты на территории области не будут, так как «это сразу уголовная статья».

Позднее региональное минприроды сообщило информагентству Amur.life, что до конца года в области намерены обезвредить методом высокотемпературного разложения 100 тонн пестицидов силами подрядчика из другого неназванного субъекта РФ.

Мэр Завитинска Сергей Линевич на недавней встрече с жителями рассказал, что решения об обезвреживании ядохимикатов на этой территории были приняты на комиссии по ЧС еще в июне. Тогда же в районе был объявлен «режим повышенной готовности», позволяющий нанимать подрядчиков без конкурсов. Участок, по его словам, относится к промышленным землям и вполне подходит для поставленных целей с учетом розы ветров. Чиновник сослался на Роспотребнадзор, выдавший необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение.

В августе «Экология» наняла за 3 млн руб. одного из местных предпринимателей для работ по обустройству площадки. А 14 сентября заключила с приморским ООО «Система» контракт на сумму 22 млн руб. на затаривание — помещение опасных веществ в специальные емкости. В документе говорится о почти 600 тоннах веществ на складах ЗАТО Циолковский у космодрома Восточный. 7 октября та же «Система» была нанята за 5 млн руб. для транспортирования и обезвреживания 100 тонн опасных веществ в течение 35 дней. По договору исполнитель должен «обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья». Эти 100 тонн уже утилизированы.

Мэр Завитинска заявил, что специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» провели отборы проб воздуха и почвы. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе и почве не выявлено. Однако результат вызывает у горожан сомнения, поскольку пробы брались всего один раз, 8 ноября.

Депутат Завитинского окружного совета Марина Зубова и ряд жителей города обратились в Завитинский райсуд с коллективным иском о запрете производить обезвреживание ядохимикатов возле их населенного пункта и о расторжении договора аренды земельного участка, где ведутся эти работы.

Инициативная группа направила по этому поводу обращения к президенту РФ, генпрокурору РФ, губернатору Амурской области и еще в ряд инстанций. Авторы недоумевают: почему для утилизации выбрали их местность, почему не оповестили, не учли их мнение? Они просят главу государства остановить эти работы.

В прокуратуре региона, комментируя ситуацию «Ъ», заявили, что «уничтожение агрохимикатов, утративших свои потребительские свойства, проводится в соответствии с законодательством РФ», а безопасность процесса контролируется специалистами Росприроднадзора и Роспотребнадзора (эти ведомства комментарии «Ъ» не предоставили). Оповещение граждан о проведении работ по утилизации законодательством не предусмотрено, говорится в ответе.

Анна Яшина, Благовещенск