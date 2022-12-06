Окружающая среда попала под модернизацию

Правительство внесло в Госдуму законопроект о единой информсистеме состояния окружающей среды — она нужна в том числе для оценки эффективности госрегулирования, объем которого в этой сфере будет только расти. Однако до сих пор проекты упирались в разрозненность данных и методологий их измерения и подтверждения, ведомственные интересы и крупные затраты бизнеса на автоматизацию. Эксперты отмечают, что конфигурация новой ГИС будет зависеть от подзаконных актов, которых пока нет. В Белом доме же говорят, что уже реализуют «пилоты» по сбору данных для системы. По данным “Ъ”, их цель — «догоняющая» модернизация и остальных источников данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конструкция системы мониторинга состояния окружающей среды опирается на идею конкуренции поставщиков данных для нее и догоняющую модернизацию отстающих

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Конструкция системы мониторинга состояния окружающей среды опирается на идею конкуренции поставщиков данных для нее и догоняющую модернизацию отстающих

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Агрегатор данных о состоянии окружающей среды, который намерено создать правительство, консолидирует информацию о загрязнениях, радиационной обстановке, обращении с отходами, лесных пожарах и др. Еще в феврале 2022 года «экологический» вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что система заработает к 2030 году — без нее «невозможно принятие оперативных управленческих решений». Размещать информацию в ГИС проект обязывает федеральные и региональные госорганы, муниципалитеты и компании. Конкретику предполагается описать в отдельных документах правительства. Судить о фактических решениях можно будет только после этого, отмечает гендиректор «ENV-консалтинг» Ирина Демина: «Пока непонятно, каким будет порядок предоставления информации, как все заполняющие систему будут обмениваться данными и по каким показателям будет осуществляться мониторинг».

С интеграцией данных уже существующих ведомственных и коммерческих источников была связана критика предыдущей концепции проекта Минприроды в 2020 году: эксперты называли ту систему «агрегатором и витриной данных» и сомневались в том, что на это нужны «сотни миллионов рублей и несколько лет» (см. “Ъ” от 15 июня 2020 года). Вопросы остаются, полагает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. «Сегодня подобная информация собирается и обрабатывается большим количеством органов и организаций в собственных информсистемах, которые практически не взаимосвязаны. Первичных данных нет, а открытая обработанная информация в значительном количестве случаев некорректна. ВШЭ неоднократно выпускала доклады по этому вопросу»,— отмечает он.

Пояснительная записка называет одной из целей проекта предоставление «полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии компонентов окружающей среды». «У нас практически вся отчетность сдается раз в год, а чтобы получать информацию, например, по воздуху в режиме реального времени, все источники выбросов должны оснащаться датчиками, которые смогут передавать информацию в эту систему. Потребуются сотни миллиардов рублей»,— говорит Борис Моргунов.

«Закон о той или иной ГИС и должен описывать сам факт ее создания и эксплуатации. Функциональные особенности, модули и технические решения прописываются в подзаконных актах — иначе необходимы очередные законодательные изменения. В подзаконных актах будут детально прописаны все формы взаимодействия с этими данными — сбор, хранение, анализ и применение для прогнозирования экологических изменений. В том числе будет учитываться опыт эксперимента ППК РЭО и "Норникеля" — в его рамках уже апробируются методы сбора и анализа данных с предприятий и других источников»,— пояснила “Ъ” пресс-секретарь Виктории Абрамченко Марта Галичева.

Оператором ФГИС по проекту станет ППК «Российский экологический оператор», предполагается, что сама система, вычислительные мощности и ресурсы для ее хранения будут созданы в 2023–2025 годах, более 2 млрд руб. на это будет выделено за счет перераспределения средств нацпроекта «Экология».

По данным “Ъ”, идея авторов проекта состоит в том, чтобы создать систему, подключить к ней доступные источники информации и заставить их конкурировать за качество цифровых данных об окружающей среде — иначе их технологическое отставание станет слишком явным на фоне пилотных проектов, о которых говорят в секретариате госпожи Абрамченко.

Кристина Боровикова, Олег Сапожков