Посол Украины вызван в МИД Белоруссии после падения ракеты на территории республики

МИД Белоруссии вызвал украинского посла Игоря Кизима после падения на территории республики ракеты, выпущенной якобы с территории Украины. Ему заявлен протест, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Минск потребовал от Киева привлечь к ответственности виновных в инциденте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кизим

Фото: mfa.gov.ua Игорь Кизим

Фото: mfa.gov.ua

«Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест»,— сказал господин Глаз (цитата по БЕЛТА).

Он заявил, что Белоруссия будет требовать, чтобы украинская сторона «провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов».

Отвечая на вопрос, признала ли Украина факт инцидента, Анатолий Глаз ответил: «(Эта информация.— "Ъ") останется за стенами места, где вручалась нота». Он добавил, что никто из украинских дипломатов персонами нон грата объявлен не был.

Ракета С-300 упала у населенного пункта Иваново Брестской области Белоруссии, недалеко от границы с Украиной, 29 декабря. Напомним, что 15 ноября в результате падения ракеты на польскую деревню Пшеводув погибли два гражданина Польши.

Подробнее о падении ракеты в Белоруссии — в материале «Ъ» «Белоруссии прилетело».

Дарья Эрозбек