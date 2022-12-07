Локдауны запирают в карантин

Власти Китая объявили о самом значительном с начала пандемии смягчении коронавирусных ограничений, введенных в рамках политики «нулевой толерантности» к вирусу. Главным принципом при их введении теперь станет минимизация зон «высокого риска», на которые распространяется карантинный режим при выявлении случаев заражения COVID-19 — его «произвольное» распространение на целые районы и города теперь будет считаться избыточным. Ослаблению санитарных мер предшествовали протесты против коронавирусных ограничений, а также снижение деловой активности в КНР, повлиявшее и на внешнюю торговлю страны: экспорт Китая в ноябре сократился на 8,7% год к году, импорт — на 10,6%. Эксперты, впрочем, предупреждают, что восстановлению поставок будет препятствовать слабость глобального спроса и ожидания замедления развитых экономик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина сдает тест на коронавирус в Шанхае

Фото: Aly Song, Reuters Женщина сдает тест на коронавирус в Шанхае

Фото: Aly Song, Reuters

Национальная комиссия по здравоохранению Китая в среду объявила о самом значительном с начала пандемии смягчении коронавирусных ограничений в стране, изменения затрагивают правила объявления карантинного режима и ограничений свободы передвижений, введения локдаунов и требования к тестированию на COVID-19. Обновление норм предполагает значительную корректировку политики «нулевой толерантности» к коронавирусу, вызвавшей протесты в восьми крупных городах, включая Шанхай, а также в университетских кампусах и на фабрике Foxconn в Чжэнчжоу.

Новые правила предусматривают, что зоны «высокого риска» должны ограничиваться отдельными зданиями или даже помещениями и этажами, а также домохозяйствами и не могут быть «произвольно расширены на кварталы и города». Местные власти также должны снимать карантин, если новые случаи заболевания не фиксируются на протяжении пяти дней.

Более того, заболевшие, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, смогут лечиться и соблюдать карантин дома, им не потребуется находиться в специальных карантинных центрах.

Китайское ведомство предложило переименовать и сам COVID-19 — с заболевания, связанного с пневмонией, в инфекционный вирус (речь идет о названии на китайском языке). Требования к тестированию сохранятся, но частота и охват тестами будут сокращены (в частности, облегчается передвижение внутри страны), также не потребуется предъявление зеленого кода на телефоне для доступа к общественным местам, кроме домов престарелых, медицинских учреждений, детских садов и школ.

Заметим, в ноябре власти Китая уже попытались ослабить ковидные ограничения (ранее локдаун мог затрагивать весь город на несколько недель при выявлении всего нескольких случаев заражения), но возобновили их применение в крупных городах в ответ на возросшее число заболевших. Эта волна ограничений сказалась на деловой активности (официальный PMI в ноябре снизился с 49,2 пункта в октябре до 48 пунктов, значение ниже 50 пунктов указывает сокращение активности) и внешней торговле страны. Экспорт в годовом выражении в долларах США сократился на 8,7% — это самый выраженный спад с мая 2020 года (показатель также оказался ниже консенсуса в 3,9%). Импорт снизился на 10,6% — это также самое сильное сокращение ввоза товаров с середины 2020 года, падение связано как с сокращением спроса на комплектующие и сырье для экспорта, так и с ослаблением внутреннего спроса, еще в октябре спад в торговле был менее выраженным — экспорт снизился на 0,3%, импорт — на 0,7%.

В Capital Economics подсчитали, что экспорт КНР также значительно снизился месяц к месяцу и с очисткой от сезонности — на 6,8%, однако полагают, что подобная динамика связана в первую очередь с ослаблением внешнего спроса, а не с проблемами в цепочках поставок.

Экспорт снизился по всем направлениям, включая поставки в США, снижение же импорта затронуло и микросхемы — по оценке центра, это указывает на падение спроса на китайский экспорт микроэлектроники. Увеличение же ввоза Китаем сырой нефти эксперты связывают с повышением им квот на экспорт нефтепродуктов. В итоге сократился и торговый профицит страны — в ноябре он составил $70 млрд против $85 млрд в октябре. При этом с начала года накопленный профицит внешней торговли КНР достиг $802 млрд, увеличившись на 39% по сравнению с январем—ноябрем прошлого года, на этом фоне контраст с нынешней динамикой особенно заметен.

Несмотря на экономические потери, полная отмена ковидных ограничений растянется надолго, ожидают в Capital Economics. Процесс будет сдерживать низкий уровень вакцинации среди пожилых когорт населения, а также необходимость снижения давления на систему здравоохранения в случаях «вторичного» роста числа заболевших вследствие смягчений карантинного режима. На внешнюю торговлю, как ожидается, это окажет двоякое влияние. Импорт может вырасти из-за частичного восстановления потребительского спроса, экспорт же будет зависеть в первую очередь от глобальной конъюнктуры — при слабом спросе на фоне замедления роста в других странах динамика поставок за рубеж может остаться отрицательной и в последующие кварталы, полагают в центре.

Татьяна Едовина