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Коммерсантъ FM
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Власти Китая изменили критерии установления смерти от COVID-19

В Китае теперь умершими от коронавируса будут считать только тех, у кого причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная COVID-19. Об этом сообщил заведующий инфекционным отделением Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцян.

По его словам, это решение приняли из-за того, что основной причиной смертности у зараженных омикрон-штаммом чаще являются посторонние болезни, которые были у человека до COVID-19. «Очень редко, когда люди действительно умирают непосредственно от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией»,— пояснил Ван Гуйцян на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

В начале декабря в Китае отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках коронавируса и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. На этот шаг власти пошли после того, как в конце ноября в стране начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. С 14 декабря в Китае перестали учитывать бессимптомные случаи заболевания COVID-19.

О политике «нулевой терпимости» КНР и ее последствиях — в материале «Ъ» «Великий китайский затор».

Лаура Кеффер

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