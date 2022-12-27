Китай начнет публиковать статистику по COVID-19 один раз в месяц

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в январе 2023 года намерен сократить публикацию данных по COVID-19 до одного раза в месяц, сообщила представитель ведомства Инь Вэньву. Ранее по решению Национальной комиссии здравоохранения КНР категория мер по борьбе с коронавирусом, действующих в стране, была снижена с самой высокой A до B.

«После перевода новой коронавирусной инфекции в класс заболеваний типа "B" отчеты и публикации о наблюдении за случаями заболевания (COVID-19.— "Ъ") будут скорректированы. Мы будем публиковать отчеты один раз в месяц»,— сообщила представитель ведомства в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Уточняется, что ежемесячные отчеты центра будут содержать данные о госпитализированных, тяжелых и критических случаях протекания болезни, а также о летальных исходах. Однако ведомство не будет публиковать статистические данные по локальным и завозным случаям, а также близким контактам заразившегося.

Это не первое смягчение ковидных мер в Китае, которые были приняты за последний месяц. В начале декабря Национальная комиссия по здравоохранению объявила об изменении правил объявления карантинного режима и ограничений свободы передвижений, введения локдаунов и требования к тестированию на COVID-19.

Накануне, 26 декабря, китайская комиссия по здравоохранению решила с 8 января следующего года перенести COVID-19 из группы крайне опасных заболеваний «А» в разряд заболеваний класса «Б», требующих мер строго контроля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Локдауны запирают в карантин».

Милена Костерева