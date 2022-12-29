Торг уместен

Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти пока безуспешно пытается найти компромиссы с несговорчивыми однопартийцами. Как минимум пять из них решили воспользоваться ситуацией и требуют за свои голоса компромиссы и изменения процедур Конгресса, в том числе по вопросу снятия спикера. В противном случае на выборах спикера 3 января они обещают выдвинуть против своего лидера альтернативного кандидата. Если это произойдет, голосование может затянуться и пойти на второй тур. Такого в Палате представителей не было последние 100 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

3 января новый Конгресс США с республиканским большинством в Палате представителей приступит к работе. И в этот же день должно состояться голосование за кандидатуру спикера нижней палаты. Главный претендент на это место — лидер республиканцев Кевин Маккарти.

Для получения этого места кандидату необходимо взять как минимум 218 голосов, иначе выборы пойдут на второй тур. Сейчас у республиканцев 222 места. Но это не значит, что все они отойдут господину Маккарти — пока ему не хватает по меньшей мере одного голоса.

За последние 100 лет спикеры в Палате представителей выбирались большинством в первом же туре. Однако на этот раз может произойти иначе.

Дело в том, что нынешний лидер республиканцев Кевин Маккарти устраивает не всех — оппозицию ему могут составить крайне правые однопартийцы из так называемого кружка «Кокус свободы».

По данным СМИ (официально количество членов этой организации не раскрывается), сейчас в этом республиканском объединении порядка 40 конгрессменов, таким образом, это около одной пятой всего состава нижней палаты.

Пять лидеров этой созданной еще в 2015 году полусекретной организации заявили о своем намерении изменить ситуацию в палате сразу после выборов в ноябре. Один из членов «Кокуса свободы», Чип Рой, выдвинул на пост лидера республиканцев вместо Кевина Маккарти альтернативного кандидата — конгрессмена от Аризоны Энди Биггса.

Сам господин Биггс тогда признавался журналистам, что «дело не только в Кевине… речь идет об институциональном направлении и траектории».

Другой республиканец из группы оппозиционеров, Мэтт Гетц, позднее в своей авторской колонке для Daily Caller обвинил лидера республиканцев в отсутствии стержня, идеологии и выразил опасения, что в конечном счете он уступит либералам.

И хотя Энди Биггс в середине ноября проиграл выборы — за него был отдан всего 31 голос, а за господина Маккарти — 188, он предупредил оппонента, что тот рано радуется, поскольку у него нет достаточного числа голосов для получения места спикера.

В результате то, что в Палате представителей происходило в последний месяц года, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала демонстрацией силы однопартийцами, которая как минимум безрезультатна, а возможно, и вредна.

По данным The Hill, лидер Республиканской партии активно задабривал оппонентов, чтобы обеспечить себе необходимые 218 голосов для получения места спикера.

С одной стороны, он шел им навстречу, а с другой — его союзники демонстрировали такую мощную поддержку, которая говорила, что альтернативы господину Маккарти просто нет и лучше бы избрать его в первом туре.

Кевин Маккарти в последнее время не раз протягивал недовольным однопартийцам руку помощи. После скандального голосования по закону о финансировании правительства на $1,7 трлн по ускоренной процедуре, которая разочаровала многих консерваторов, он поддержал требование о минимум 72 часах между публикацией окончательного текста законопроекта и голосованием в Палате представителей. Эта просьба была изложена в письме семи нынешних и новых членов палаты.

Он также присоединился к предложению того самого Чипа Роя блокировать законопроекты всех сенаторов-республиканцев, которые за этот законопроект проголосовали.

Республиканский лидер пообещал, что эти предложения будут «мертвыми по прибытии в палату». Таким образом, он пошел на открытый конфликт с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом, который этот документ поддержал.

Кроме того, Кевин Маккарти пообещал своим критикам, что учредит спецкомитеты для расследования деятельности ФБР и ЦРУ по типу тех, что в 1975 году возглавлял сенатор Фрэнк Чёрч, расследовавший деятельность спецслужб.

Многие аналитики связывают со стремлением угодить крайне правым в Палате представителей и недостаточно теплый прием, оказанный Кевином Маккарти президенту Украины Владимиру Зеленскому. Республиканец хоть и присутствовал на выступлении украинского лидера, но не принимал участия в другом мероприятии — экскурсии по Капитолию, которую устроили для украинского президента спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Кевин Маккарти, напомним, обещал также больше не выписывать Украине «незаполненные чеки» и проводить аудит выделенных ей средств.

В последние недели лидер республиканцев лично встречался со своими оппонентами и искал точки соприкосновения, но пока никто из них не заявлял о том, что поменял мнение и решил все-таки поддержать своего лидера, продолжает The Hill.

По данным издания, несмотря на все усилия, разногласия сохраняются. Например, критики господина Маккарти хотят добиться от него изменения процедуры снятия с поста спикера.

Республиканцы в Палате представителей ранее приняли правило, позволяющее снимать или выдвигать спикера, если с этим согласны не менее половины республиканцев. Недоброжелатели Кевина Маккарти хотят, чтобы эта планка была гораздо ниже.

На этом фоне более 100 нынешних и будущих республиканцев в Палате представителей уже публично заявили, что поддерживают Кевина Маккарти на посту спикера. Многие разочарованы действиями внутрипартийной оппозиции и опасаются, что они создадут хаос. Более того, несмотря на разногласия с Кевином Маккарти, его кандидатуру поддерживает и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Сторонники республиканского лидера в палате даже составили список из 54 конгрессменов под названием «Только Кевин». Все это создает весьма серьезное препятствие для получения этого места любым другим кандидатом.

Плюс ко всему два наиболее вероятных претендента на место спикера, члены «Кокуса свободы», не торопятся составлять конкуренцию своему лидеру. Так, Стив Скалис уже публично поддержал Кевина Маккарти. Другая кандидатура оппозиционеров член Палаты представителей Джим Джордан тоже не изъявлял желания бороться за кресло спикера. Конгрессмен, как ожидается, станет председателем юридического комитета Палаты представителей в новом Конгрессе.

Washington Examiner добавляет, что на самом деле вряд ли у оппозиционеров-республиканцев что-то получится и плана B у них, по сути, нет. Издание пишет, что пока не ясно, кого республиканцы-оппозиционеры смогут представить в качестве альтернативного и достаточно сильного кандидата, который мог бы составить реальную конкуренцию Кевину Маккарти.

Однако если они это сделают, то голосование будет идти, пока один из кандидатов не наберет большинства голосов. И тут все-таки наибольшие шансы именно у Кевина Маккарти, который уже имеет мощную поддержку. Кстати, он пообещал не отступать и участвовать в голосовании столько, сколько потребуется.

Екатерина Мур, Вашингтон