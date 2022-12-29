В Госдуме выступили против госфинансирования российской операционной системы «Аврора»

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин раскритиковал идею государственного финансирования проекта «Ростелекома» мобильной операционной системы «Аврора». По его мнению, правительство может оказывать поддержку всем участникам рынка. Накануне «Ъ» писал, что Минфин не готов выделить необходимые для реализации проекта 480 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств. Они завоевали рынок именно потому, что коммерческие компании были кровно в этом заинтересованы. Взлетит ли альтернативный проект, если накачать его бюджетными деньгами — большой вопрос, я в этом сильно сомневаюсь»,— написал Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Господин Горелкин добавил, что не понимает, почему именно «Ростелеком» должен получить господдержку для разработки «Авроры». По его мнению, правительству стоит финансировать участников рынка в равной степени. «При этом большую часть финансирования компании должны обеспечить сами, чтобы лучший продукт определился в результате здоровой конкуренции»,— дополнил он.

«Аврора» — российская мобильная операционная система, которая разрабатывается «Ростелекомом». Компания оценивает стоимость проекта в 480 млрд руб. и запрашивает госфинансирование. По информации «Ъ», Минцифры одобрило проект, однако Минфин отказался выделять бюджетные средства для него.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Аврора" пойдет по дорожной карте».

Олеся Павленко