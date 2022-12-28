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Коммерсантъ FM
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«Аврора» пойдет по дорожной карте

Минцифры поддержало проект «Ростелекома» по развитию мобильной ОС

Правительство включило проект «Ростелекома» по созданию национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора», который оператор оценивал в 480 млрд руб., в «дорожную карту» «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО) до 2030 года. Однако вопрос финансирования остается нерешенным: источники “Ъ” говорят, что Минфин пока не готов одобрить выделение средств на проект. Эксперты же полагают, что к проекту стоит привлечь и других отечественных разработчиков мобильных ОС, в числе которых «Лаборатория Касперского», Astra Linux и «Роса».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В принятую правительством в середине декабря «дорожную карту» развития «Нового общесистемного программного обеспечения» до 2030 года включили проект «Ростелекома» по созданию национальной мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора», сообщили “Ъ” в Минцифры, уточнив, что источники финансирования будут определены «на этапе актуализации документа». В «Ростелекоме» подтвердили, что проект одобрен Минцифры и включен в НОПО.

Ранее оператор оценивал затраты на создание и развитие экосистемы устройств на ОС «Аврора» в 480 млрд руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 17 ноября). Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что Минфин в целом отказался одобрить финансирование проекта из бюджета. В Минцифры пояснили, что Минфин предложил «ряд уточнений, которые будут учтены». В Минфине отказались от комментариев.

Масштабную стратегию развития ОС «Аврора» «Ростелеком» подготовил осенью. Проект предполагает, что оператор в партнерстве с российскими производителями создаст экосистему мобильных устройств (смартфонов и планшетов) под управлением «Авроры» (см. “Ъ” от 27 октября).

В одной из версий «дорожной карты» НОПО (есть у “Ъ”), которая, по словам источников “Ъ”, направлена в Минцифры, следует, что число проданных устройств на ОС «Аврора» к 2030 году в случае реализации проекта превысит 75 млн штук. Чтобы достичь такого результата, предлагается ограничить «финансово и юридически значимые операции» на иностранных ОС, бесплатно раздавать мобильные устройства российским школьникам, ограничить импорт устройств с иностранной ОС, субсидировать и обеспечить льготами российских производителей электроники.

«Ростелеком» явно не хочет развивать проект на собственные средства, а Минфин же не считает возможным обеспечивать проект настолько крупным бюджетным финансированием, говорит собеседник “Ъ”, близкий к Минцифры. Производители устройств также не захотят вкладываться в проект, поскольку «Аврора» не до конца готова к массовому использованию, говорит собеседник “Ъ” в крупном производителе электроники: «ОС требует доработки в части быстродействия, удобства портирования на устройства, возможностей работы на российском железе». Собеседник подчеркивает, что для рынка «было бы намного полезнее», если бы господдержку получили и другие разработчики мобильных ОС, у которых уже есть такие системы в разной степени готовности. Сейчас разработкой мобильных ОС также занимаются «Лаборатория Касперского», Astra Linux, Red OC и «Роса».

В части реализации «дорожной карты» НОПО в Минцифры приветствуют вариант финансирования проектов через льготные кредиты или за счет инвестиций разработчиков или заказчиков, а не через гранты, говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Он полагает, что «Аврору» «Ростелеком» в итоге будет разрабатывать за свой счет: «Вероятно, в 2023 году правительство будет инвестировать в первую очередь в такие приоритетные направления, как информбезопасность, IT-сервисы для населения. Финансирование проектов "дорожных карт" скорее будет осуществляться через собственные вложения разработчиков и гарантированный спрос, а не через прямое государственное финансирование».

Господин Комлев подчеркивает, что конкуренция необходима во всех сегментах IT, в том числе и в мобильных ОС, поэтому в развитие проекта национальной мобильной экосистемы важно привлекать и других отечественных разработчиков.

Тимофей Корнев

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