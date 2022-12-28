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Коммерсантъ FM
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В ноябре в России производство минеральных удобрений упало на 17,8%

В России в ноябре этого года произвели 1,8 млн т удобрений, что на на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего за 11 месяцев 2022 года выпущено 21,4 млн т удобрений — это на 11,4% меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года. Это следует из данных Росстата.

Как падало производство удобрений в ноябре:

калийные удобрения — спад на 42,1% (выпущено 512 тыс. т);

фосфорные удобрения — на 2,9% (0,4 млн т);

азотные удобрения — на 1,4% (1 млн т).

Однако за 11 месяцев текущего года Россия нарастила производство фосфорных и азотных удобрений на 0,3% (до 4 млн т) и на 3,3% (до 10,7 млн т) соответственно. Выпуск калийных удобрений за 11 месяцев упал на 31,8%, всего произведено 6,7 млн т.

Россия и Украина при участии Турции и ООН 22 июля согласовали зерновую сделку, в том числе, для поставок зерна и удобрений развивающимся странам. 22 декабря российский МИД заявил, что Украина блокирует возобновление поставок из России аммиака (ключевой ингредиент в производстве нитратных удобрений). В ведомстве сообщили, что на экспорт в развивающиеся страны приходится 7 млн тонн сырья в год, благодаря которым можно произвести 25 млн тонн удобрений.

О сделке читайте в материале «Ъ» «Зерновая пересделка».

Полина Собакина

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