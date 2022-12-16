Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зерновая пересделка

Украина хочет расширить соглашение, США — продлить, а Россия — улучшить

Зерновую сделку, к участию в которой Россия вернулась в начале ноября, необходимо скорректировать. Об этом заявил в пятницу заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, при этом давая понять: если изменений не будет, Москва еще раз задумается о целесообразности своего участия в инициативе. Власти РФ утверждают: препятствия экспорту продовольствия и удобрений на мировые рынки до сих пор не устранены. Главный партнер России в этом вопросе — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по всей видимости, принимает аргументы Москвы и намерен всячески помогать поиску компромиссов. Работают над этим и в ООН, и в США.

Власти РФ (на фото: замглавы МИД Сергей Вершинин) дают понять: Москва не довольна ходом реализации зерновой сделки и опять может поставить вопрос о выходе из нее

Власти РФ (на фото: замглавы МИД Сергей Вершинин) дают понять: Москва не довольна ходом реализации зерновой сделки и опять может поставить вопрос о выходе из нее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Власти РФ (на фото: замглавы МИД Сергей Вершинин) дают понять: Москва не довольна ходом реализации зерновой сделки и опять может поставить вопрос о выходе из нее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в пятницу рассказал об итогах российско-турецких консультаций, которые прошли в Стамбуле неделю назад, 8–9 декабря. «Это были хорошие предметные развернутые консультации. Наверное, точнее всего можно сказать, что они были в духе тех диалоговых переговоров, которые проводятся на уровне президентов двух наших стран»,— сказал дипломат телеканалу «Россия 24». Тем не менее из его слов стало очевидно: вернувшись в зерновую сделку в начале ноября, Москва вовсе не закрыла вопрос о ее недостатках.

«Договоренности представляют собой пакет,— напомнил господин Вершинин.— Первая часть пакета — это действительно сделка об украинском зерне, которая выполняется. Но есть и вторая часть договоренностей. Это меморандум между Россией и секретариатом ООН о том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ сельскохозяйственной продукции (и удобрений.— “Ъ”) из России на мировой рынок. Это был бы реальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности».

Как отметил господин Вершинин, «результаты реализации второй части» Москву не устраивают и там хотели бы, чтобы «ооновцы выполнили все свои обязательства».

«Нужны коррективы, как я уже сказал, и нужно продолжение с учетом того опыта, который мы имеем. Если этих корректив не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических или чтобы реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира»,— задался вопросом Сергей Вершинин. В частности, как утверждают в Москве, должны быть устранены все сложности с фрахтом судов для вывоза российского продовольствия и удобрений, страхованием грузов и проведением платежей. Сергей Вершинин отметил, что «через несколько дней» обсудит тему с представителем ООН Ребекой Гринспан.

Партнер России по сделке, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, кажется, с пониманием относится к тревогам Москвы. Он дал понять это, общаясь с журналистами на борту самолета по пути из Ашхабада. «Что касается России, вопрос удобрений и аммиака будет стоять на повестке дня»,— сказал господин Эрдоган. Напомним, Россия добивается гарантий безопасности для возобновления поставок аммиака (ключевого ингредиента в производстве нитратных удобрений) по трубопроводу Тольятти—Одесса. Один из крупнейших маршрутов экспорта удобрений в России был остановлен 24 февраля из-за начала спецоперации на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал: Киев согласится на транзит аммиака, только если решит «все гуманитарные аспекты обмена» всех пленных украинских солдат на всех российских. Между тем в ООН надеются, что компромисс все-таки будет найден. Накануне в интервью агентству Reuters заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил: «Мы по-прежнему, очевидно, хотим этого (возобновления работы аммиакопровода.— “Ъ”), потому что удобрения на данный момент чуть ли не важнее зерна с точки зрения экспорта в южные страны».

Примечательно, что некоторые изменения в сделку хотели бы внести и в Киеве.

«В рамках зерновой инициативы уже отправлено 554 судна с 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы. Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на другие наши порты. В частности, на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области»,— заявил в четверг премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с господином Гриффитсом. Но, учитывая настрой Москвы, это вряд ли удастся реализовать, что признал и господин Гриффитс.

Определенные усилия предпринимает и Вашингтон.

Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен заверил: власти США «работают над тем, чтобы гарантировать, что (российское.— “Ъ”) продовольствие и удобрения способны достичь глобальных рынков»

Вдаваться в детали он не стал. В числе прочих о зерновой сделке высказался в ночь на пятницу по московскому времени и президент США Джо Байден. Его заявление сводилось к тому, что соглашение должно быть продлено, так как «это принесет пользу не только Африке, но и людям во всем мире».

На мировом рынке российской пшенице придется непросто

По мнению директора аналитического центра «Совэкон» (специализируется на изучении аграрных рынков) Андрея Сизова, каких-то реальных шагов по внесению изменений в сделку стоит ждать лишь в том случае, если заявления политиков о ней «пойдут по восходящей». При этом эксперт обращает внимание на то, что в меморандуме между РФ и ООН действительно говорится, что всемирная организация «будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить доступ российских удобрений на рынок». «Но проблемы их сбыта связаны с обстоятельствами, на которые ООН повлиять не может. ООН не может запустить аммиакопровод Тольятти—Одесса, как и не может убедить страны Балтии вновь открыть свои порты для российских компаний — а большая часть удобрений шла именно через них». По словам господина Сизова, «Москва постоянно жалуется, но, скорее всего, сделка будет работать до тех пор, пока между Путиным и Эрдоганом сохраняются партнерские отношения».

Кирилл Кривошеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...