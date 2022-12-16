Зерновая пересделка

Зерновую сделку, к участию в которой Россия вернулась в начале ноября, необходимо скорректировать. Об этом заявил в пятницу заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, при этом давая понять: если изменений не будет, Москва еще раз задумается о целесообразности своего участия в инициативе. Власти РФ утверждают: препятствия экспорту продовольствия и удобрений на мировые рынки до сих пор не устранены. Главный партнер России в этом вопросе — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по всей видимости, принимает аргументы Москвы и намерен всячески помогать поиску компромиссов. Работают над этим и в ООН, и в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти РФ (на фото: замглавы МИД Сергей Вершинин) дают понять: Москва не довольна ходом реализации зерновой сделки и опять может поставить вопрос о выходе из нее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Власти РФ (на фото: замглавы МИД Сергей Вершинин) дают понять: Москва не довольна ходом реализации зерновой сделки и опять может поставить вопрос о выходе из нее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в пятницу рассказал об итогах российско-турецких консультаций, которые прошли в Стамбуле неделю назад, 8–9 декабря. «Это были хорошие предметные развернутые консультации. Наверное, точнее всего можно сказать, что они были в духе тех диалоговых переговоров, которые проводятся на уровне президентов двух наших стран»,— сказал дипломат телеканалу «Россия 24». Тем не менее из его слов стало очевидно: вернувшись в зерновую сделку в начале ноября, Москва вовсе не закрыла вопрос о ее недостатках.

«Договоренности представляют собой пакет,— напомнил господин Вершинин.— Первая часть пакета — это действительно сделка об украинском зерне, которая выполняется. Но есть и вторая часть договоренностей. Это меморандум между Россией и секретариатом ООН о том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ сельскохозяйственной продукции (и удобрений.— “Ъ”) из России на мировой рынок. Это был бы реальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности».

Как отметил господин Вершинин, «результаты реализации второй части» Москву не устраивают и там хотели бы, чтобы «ооновцы выполнили все свои обязательства».

«Нужны коррективы, как я уже сказал, и нужно продолжение с учетом того опыта, который мы имеем. Если этих корректив не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических или чтобы реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира»,— задался вопросом Сергей Вершинин. В частности, как утверждают в Москве, должны быть устранены все сложности с фрахтом судов для вывоза российского продовольствия и удобрений, страхованием грузов и проведением платежей. Сергей Вершинин отметил, что «через несколько дней» обсудит тему с представителем ООН Ребекой Гринспан.

Партнер России по сделке, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, кажется, с пониманием относится к тревогам Москвы. Он дал понять это, общаясь с журналистами на борту самолета по пути из Ашхабада. «Что касается России, вопрос удобрений и аммиака будет стоять на повестке дня»,— сказал господин Эрдоган. Напомним, Россия добивается гарантий безопасности для возобновления поставок аммиака (ключевого ингредиента в производстве нитратных удобрений) по трубопроводу Тольятти—Одесса. Один из крупнейших маршрутов экспорта удобрений в России был остановлен 24 февраля из-за начала спецоперации на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал: Киев согласится на транзит аммиака, только если решит «все гуманитарные аспекты обмена» всех пленных украинских солдат на всех российских. Между тем в ООН надеются, что компромисс все-таки будет найден. Накануне в интервью агентству Reuters заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил: «Мы по-прежнему, очевидно, хотим этого (возобновления работы аммиакопровода.— “Ъ”), потому что удобрения на данный момент чуть ли не важнее зерна с точки зрения экспорта в южные страны».

Примечательно, что некоторые изменения в сделку хотели бы внести и в Киеве.

«В рамках зерновой инициативы уже отправлено 554 судна с 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы. Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на другие наши порты. В частности, на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области»,— заявил в четверг премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с господином Гриффитсом. Но, учитывая настрой Москвы, это вряд ли удастся реализовать, что признал и господин Гриффитс.

Определенные усилия предпринимает и Вашингтон.

Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен заверил: власти США «работают над тем, чтобы гарантировать, что (российское.— “Ъ”) продовольствие и удобрения способны достичь глобальных рынков»

Вдаваться в детали он не стал. В числе прочих о зерновой сделке высказался в ночь на пятницу по московскому времени и президент США Джо Байден. Его заявление сводилось к тому, что соглашение должно быть продлено, так как «это принесет пользу не только Африке, но и людям во всем мире».

По мнению директора аналитического центра «Совэкон» (специализируется на изучении аграрных рынков) Андрея Сизова, каких-то реальных шагов по внесению изменений в сделку стоит ждать лишь в том случае, если заявления политиков о ней «пойдут по восходящей». При этом эксперт обращает внимание на то, что в меморандуме между РФ и ООН действительно говорится, что всемирная организация «будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить доступ российских удобрений на рынок». «Но проблемы их сбыта связаны с обстоятельствами, на которые ООН повлиять не может. ООН не может запустить аммиакопровод Тольятти—Одесса, как и не может убедить страны Балтии вновь открыть свои порты для российских компаний — а большая часть удобрений шла именно через них». По словам господина Сизова, «Москва постоянно жалуется, но, скорее всего, сделка будет работать до тех пор, пока между Путиным и Эрдоганом сохраняются партнерские отношения».

Кирилл Кривошеев