МИД РФ обвинил Украину в блокировке поставок российского аммиака

МИД России сообщил, что Украина блокирует возобновление поставок аммиака из РФ, тем самым нарушая пункт зерновой сделки. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Возобновление поставок аммиака блокирует только и исключительно Киев, хотя речь идет о 7 млн тонн сырья в год, достаточного для производства 25 млн тонн удобрений, чтобы накормить 150 млн человек»,— говорится в сообщении МИДа. В ведомстве отметили, что пункт о перевалке аммиачного сырья для производства удобрений из украинского порта Южный (Одесская область) прописан в «черноморской инициативе» и в меморандуме Россия—ООН.

«С трудом и проволочками» осуществляется безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам, сообщил МИД. В частности, российскую продукцию продолжает задерживать Латвия, Эстония и Бельгия, говорится в заявлении.

«Несмотря на декларируемые западниками, в том числе европейцами в рамках принятия 9-го пакета антироссийских санкций, изъятия для продовольствия и удобрений, российские производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокированием банковских платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты»,— заявили в МИДе.

По данным министерства, при реализации зерновой сделки сохраняются «серьезные перекосы» — грузы направляются преимущественно в страны с высоким уровнем дохода, а бедные государства получают не более 3%.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. 18 ноября ее действие автоматически продлили на 120 дней. В Кремле неоднократно критиковали реализацию соглашения — на грузы с российским продовольствием были наложены санкции, они были заблокированы в портах Украины.

После продления сделки 18 ноября страны Запада стали постепенно ослаблять продовольственные санкции. В частности, в девятый пакет санкций против России ЕС внес исключения, допускающие разморозку активов физлиц, которые до введения санкций занимались международной торговлей продовольствием и сельхозтоварами.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что транзит российского аммиака через Украину возможен только при условии обмена пленными по формуле «всех на всех». 13 декабря совладелец крупнейшего российского производителя удобрений «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что переговоры по разблокировке российского аммиака ведутся.

Подробнее о планах по корректировке зернового соглашения — в материале «Зерновая пересделка».

Эрдни Кагалтынов