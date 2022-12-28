В Минцифры усомнились в возможности снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов до 3%

Глава Минцифры Максут Шадаев в прямом эфире об итогах 2022 года заявил, что, скорее всего, у ведомства не получится согласовать в правительстве уменьшение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%. Однако, по его словам, в рамках льготной программы снизят требования по возрасту и зарплате.

«5-процентную ипотеку (для ИТ-специалистов.— "Ъ") до 3% уменьшить пока не удалось, и вряд ли удастся в текущей экономической ситуации»,— сказал господин Шадаев (цитата по ТАСС).

Он также сообщил о новых условиях предоставления IT-сотрудникам льготной ипотеки: для жителей городов-миллионников, кроме Москвы, уровень зарплаты уменьшат на 30 тыс. руб., до 120 тыс., для населения других городов — на 30 тыс. руб., до 70 тыс. Требование по месячному заработку в Москве не изменится — 150 тыс. руб.

Сократить ставку по льготной ипотеке на 2 п. п. для кадров IT, а также снизить требования по их зарплате и возрасту ведомство предложило в августе 2022 года. Кроме того, Минцифры просило увеличить с трех до четырех месяцев срок, в течение которого заемщик должен найти новую работу при увольнении.

Программа льготной ипотеки для айтишников включает в себя такие условия: возраст заемщика — 22–44 лет, специалисты должны работать в IT-компании минимум три месяца, покупать квартиру можно только в новостройке, первоначальный взнос — от 15%. По ипотеке можно получить до 9 млн руб. в регионах с населением менее 1 млн человек, до 18 млн руб. в регионах с населением более 1 млн человек.

Также сегодня, 28 декабря, Максут Шадаев в ходе подведения итогов года прокомментировал инициативу о запрете выезда для IT-сотрудников. Глава ведомства выступил против.

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Полина Собакина