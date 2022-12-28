Минцифры рассмотрит расширение списка IT-специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от призыва

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство проработает вопрос о включении дополнительных IT-специальностей в список тех, на которые распространяется отсрочке от военной службы. Сейчас в список входит 195 специальностей. По его словам, при открытии системы подачи заявлений 23 января 2023 года будут учитываться наработки в рамках оформления отсрочек от частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть часть специальностей технических, которые, наверное, надо ставить вопрос об их включении в постановление правительства. Поэтому будем это делать. Все, что сможем провести как ИТ-специальность, все проведем»,— сказал господин Шадаев в ходе вебинара в прямом эфире, передает «Интерфакс».

Он в очередной раз отметил, что его ведомство не считает необходимым запрет на выезд из России для IT-специалистов. «Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными. То есть, наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании»,— заявил глава Минцифры.

Согласно постановлению правительства от 28 марта 2022 года, IT-специалистам призывного возраста (от 18 до 27 лет) положена отсрочка от армии. Мера принята с целью поддержать российскую IT-отрасль. От призыва освобождаются имеющие высшее образования по специальности из перечня Минцифры, а также работающие в IT-организации не менее 11 месяцев. Списки направляются в Минобороны, после чего призывная комиссия принимает окончательное решение по отсрочке.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщал о подготовке законопроекта о полном запрете удаленной работы из-за границы для работников ряда специальностей, в том числе сферы информбезопасности. В Минцифры выступили против подобной меры, поскольку это снизит темпы развития цифровых платформ. 20 декабря Максут Шадаев сообщил, что с начала 2022 года Россию покинули около 100 тыс. IT-специалистов — до 10% общего количества работников российских IT-компаний.

Подробнее об ограничении работы для уехавших IT-специалистов — в материале «Ъ» «Налог на отъезд».

Лусине Баласян