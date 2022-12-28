Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минцифры рассмотрит расширение списка IT-специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от призыва

И снова выступает против запрета на выезд для работников отрасли

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство проработает вопрос о включении дополнительных IT-специальностей в список тех, на которые распространяется отсрочке от военной службы. Сейчас в список входит 195 специальностей. По его словам, при открытии системы подачи заявлений 23 января 2023 года будут учитываться наработки в рамках оформления отсрочек от частичной мобилизации.

Максут Шадаев

Максут Шадаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Максут Шадаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть часть специальностей технических, которые, наверное, надо ставить вопрос об их включении в постановление правительства. Поэтому будем это делать. Все, что сможем провести как ИТ-специальность, все проведем»,— сказал господин Шадаев в ходе вебинара в прямом эфире, передает «Интерфакс».

Он в очередной раз отметил, что его ведомство не считает необходимым запрет на выезд из России для IT-специалистов. «Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными. То есть, наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании»,— заявил глава Минцифры.

Согласно постановлению правительства от 28 марта 2022 года, IT-специалистам призывного возраста (от 18 до 27 лет) положена отсрочка от армии. Мера принята с целью поддержать российскую IT-отрасль. От призыва освобождаются имеющие высшее образования по специальности из перечня Минцифры, а также работающие в IT-организации не менее 11 месяцев. Списки направляются в Минобороны, после чего призывная комиссия принимает окончательное решение по отсрочке.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщал о подготовке законопроекта о полном запрете удаленной работы из-за границы для работников ряда специальностей, в том числе сферы информбезопасности. В Минцифры выступили против подобной меры, поскольку это снизит темпы развития цифровых платформ. 20 декабря Максут Шадаев сообщил, что с начала 2022 года Россию покинули около 100 тыс. IT-специалистов — до 10% общего количества работников российских IT-компаний.

Подробнее об ограничении работы для уехавших IT-специалистов — в материале «Ъ» «Налог на отъезд».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...