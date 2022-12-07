Кредиты подросли в сезон

После октябрьского падения на рынке потребительного кредитования наметилось оживление. Сказались и некоторая стабилизация экономической ситуации, и приближение предновогоднего высокого сезона, и желание успеть воспользоваться льготными программами, действие которых завершится в 2022 году. Однако о восстановлении рынка говорить пока преждевременно. По итогам года результат по объему выдач будет на четверть ниже прошлогоднего. При этом в 2023 году помимо геополитической нестабильности появятся новые факторы, тормозящие кредитование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным экспресс-мониторинга Frank RG, по итогам ноября все сегменты потребительского кредитования показали рост после октябрьского падения как минимум в денежном объеме. Общий объем кредитования составил 1,096 трлн руб., что на 5,4% больше, чем месяцем ранее. При этом объем выданных за отчетный месяц кредитов наличными составил 506 млрд руб. (рост на 3% по отношению к октябрю текущего года). Объем выданных ипотечных займов — 481 млрд руб. (+6,5%), автокредитов — 67 млрд руб. (+10,2%). Самые значительные темпы роста показали POS-кредиты — объем выдачи составил 42,8 млрд руб., что на 15,3% выше октябрьского значения, следует из материалов Frank RG. Вместе с тем показатели во всех сегментах все еще отстают от прошлогодних на 7–27%.

Подтверждают растущий тренд и банкиры. Так, например, в ноябре прирост выдач нецелевых кредитов ХКФ-банка составил 30,3% в месячном сравнении. Динамика выдач на рынке POS-кредитования также позитивна. Прирост выдач в ноябре относительно октября составил 18% и в сегменте POS-кредитования, перечисляет главный управляющий директор банка Андрей Спиваков.

Примечательно, что в количественном выражении сегмент кредитов наличными и кредитов в торговых точках показал прирост даже в годовом сравнении — на 15% и 107% соответственно. Что связано со снижением размера выдаваемых займов в обоих сегментах: до 221,2 тыс. руб. для кредитов наличными и до 26,2 тыс. руб. для POS-кредитов.

В ноябре сегменту потребкредитования оказала поддержку некоторая стабилизация макроэкономической ситуации: и банковский сектор, и население «успокоились» после сентябрьского шока, поясняют растущий тренд эксперты Frank RG.

Сегментам ипотечного и автокредитования значительную поддержку оказали госпрограммы, сходятся во мнении эксперты и банкиры, рынку POS-кредитов — «черная пятница», пришедшаяся на период реализации отложенного спроса. В ПСБ число заявок на потребительские кредиты в ноябре выросло на 20% по сравнению с октябрем: в предновогодний период потребкредиты традиционно остаются самым востребованным видом кредитования, согласен начальник управления кредитных продуктов банка Рустам Рафиков.

Вместе с тем совокупные темпы прироста по итогам года могут быть очень сдержанными вследствие снижения потребительской активности в сравнении с 2020–2021 годами, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По итогам года рост ипотечного портфеля может составить в пределах 15–17%, а по прочим кредитам до 5%, учитывая разнонаправленные факторы: ужесточение риск-политик со стороны банков, небольшое восстановление спроса со стороны населения на кредиты и сезонный фактор, ожидает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Но, безусловно, в годовом сравнении объем выдачи покажет снижение.

«Во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке превысят 6 трлн руб., показав прирост более чем в 1,5 раза к показателям первой половины года. Всего же по итогам года банки выдадут более 10 трлн руб. кредитов, что будет ниже показателей 2021 года примерно на четверть»,— оценивают в ВТБ.

И в 2023 году на рынке сохранятся факторы помимо геополитических, которые будут тормозить рост кредитования. Так, например, на рынок ипотеки окажет негативное влияние прекращение действия госпрограмма «Льготная новостройка», опасается главный аналитик «Росбанк Дом» Ирина Бабина, стоит ждать снижения выдачи, даже несмотря на то, что часть спроса возьмут на себя другие программы («Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», IT-ипотека). По оценке госпожи Бабиной, выдачи ипотеки на первичном рынке могут снизиться на 15%. Давление на сегмент будут оказывать и высокие цены на недвижимость, и тренд на рост процентных ставок, добавляет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В целом наступающий год отличается высокой волатильностью прогнозов, но при отсутствии новых внешних шоков можно ожидать сохранения роста розничного кредитования приблизительно на уровне 2022 года, полагает эксперт. Сдерживать динамику потребительского кредитования в следующем году будет и установление макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, а в ипотеке — повышенные надбавки для кредитов с низким первоначальным взносом и ожидаемые ограничения для ипотеки «от застройщиков» с низкой ставкой, отмечает Егор Лопатин.

Полина Трифонова