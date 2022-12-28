Крабы нелегально проникли в рестораны

Власти перед Новым годом огорошили столичных любителей крабов. Росрыболовство посчитало подозрительными 97% этого деликатеса в московских ресторанах и отелях. Причем, по данным профильного агентства, почти половину таких морепродуктов точно выловили незаконно. Опрошенные “Ъ FM” рестораторы, в свою очередь, немало удивились приведенной статистике. Так каким же образом крабы попадают в столичные заведения? И можно ли согласиться с претензиями Росрыболовства? Подробности – у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тему крабов-«нелегалов» в московских ресторанах поднял глава Росрыболовства Илья Шестаков. Подводя итоги уходящего года, он привел неожиданные цифры: только 3% короткохвостых раков у столичного общепита — это подтвержденная продукция. Тем временем 40% поставок приходится на незаконный вылов, а еще 57% вызывают сомнения.

Федеральному агентству, конечно, виднее, откуда берутся крабы в России, говорит председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Впрочем, по его словам, игроки этого рынка точно не договариваются с рыбаками или браконьерами о нелегальных поставках: «Вопрос с контрабандой краба надо начинать с моря. Весь процесс — от вылова и хранения до переработки — каким-то образом проходит, а в итоге, оказывается, рестораны купили не то. Давайте зададим вопрос любому человеку, у которого на столе стоит крабовый салат: виноват ли он в том, что в блюде ингредиенты сомнительного происхождения?

Мы такие же потребители, как и обычные люди, которые пришли в магазин и купили продукты».

Опрошенные “Ъ FM” участники ресторанного рынка примерно одинаково обрисовали, по какой схеме у них появляются крабы. Поставками дорогих морепродуктов общепиту занимаются более 100 торговых компаний. Заведение выбирает одну из них, заключает договор, официально оплачивает заказ через бухгалтерию и после этого получает маркированные партии деликатеса. Добывают же краба в России по квотам — ловить можно конкретный вид в заранее определенном месте.

Рестораторы в итоге не могут проконтролировать, насколько легально были пойманы поставленные им ракообразные, подчеркнул вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и партнер сети «Моремания» Артем Ломизе: «С точки зрения ресторатора, использующего этот продукт на кухне или в продаже, проверить предприятие, которое получает этот товар от поставщика в Москве или Санкт-Петербурге, был ли он выловлен в пределах квоты или нет, просто нереально. Это все-таки задача органов государственного контроля».

Тем временем блюда из краба набирают популярность среди москвичей. Жители столицы все активнее ими интересуются, а многие заведения чаще добавляют такое мясо в качестве ингредиента в привычное меню, рассказал ресторатор Александр Сысоев: «Москвичи всегда любят эксперименты, в том числе и в еде. Условно говоря, были драники с лососем, теперь есть драники с крабом, да и краб-кейков сейчас большое количество. Клешни и фаланги также подаются на гриле либо на пару. Из остатков делается фарш, который добавляется в другие блюда».

Но могут ли рестораны пострадать от поставок нелегальных крабов? За незаконную добычу водных биоресурсов можно сесть в тюрьму на два года, однако сферы общепита это вряд ли касается. Проблемы могут возникнуть, только если появятся вопросы к качеству морепродуктов, пояснил член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «Если тот же самый краб содержит в себе какие-то недопустимые вещества, которые не соответствуют ГОСТу, то могут применяться меры вплоть до изъятия продукции и возбуждения уголовного дела. Но это будет никак не связано с незаконным выловом. Таким инцидентом будет заниматься не Росрыболовство, а Роспотребнадзор».

Юристы и рестораторы, впрочем, не считают, что власти будут изымать спорные партии крабов. Вместе с тем расслабляться общепиту, видимо, все-таки рано — Росрыболовство не исключило, что после анализа рынка ракообразных может взяться за лососевых рыб.

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