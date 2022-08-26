Для краба нашли добытчика

Аукцион по распределению квот на вылов в течение 15 лет 150 тонн краба в год оказался одним из конкурентных. По данным “Ъ”, в торгах принимали участие 11 компаний, а конечная цена лота превысила начальную в 21 раз и достигла 1,65 млрд руб. Эту сумму согласился заплатить «Восход» Никиты Кожемяки, сына губернатора Приморья. Эксперты считают, что победитель переплатил за квоты и окупить инвестиции будет проблематично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аукцион по продаже квот на ежегодный вылов в Западно-Сахалинской подзоне 150 тонн краба до 2037 года прошел 25 августа. Победителем стало ООО «Восход» Никиты Кожемяки — сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки, сообщили “Ъ” участники торгов. По их словам, компания согласилась заплатить за квоты 1,65 млрд руб., что в 21 раз больше стартовой цены в 78,22 млн руб. Связаться с победителем “Ъ” не удалось.

В Росрыболовстве заявили “Ъ”, что вырученные по итогам аукциона средства будут направлены в федеральный бюджет. Там объяснили значительное превышение стартовой стоимости тем, что добыча краба является высокорентабельной.

Помимо «Восхода» в аукционе принимали участие еще десять компаний, включая «Антей» Игоря Михнова, «Корвет» (входит в ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»), «Морской бриз» (структура «Магаданрыбфлота»), «Атлантик краб» (входит в ГК «Русский краб» Глеба Франка). В «Русском крабе» подтвердили свое участие в торгах. Остальные компании комментарии не предоставили.

Еще перед аукционом многие потенциальные его участники опасались возможной потери всей или части квоты до истечения срока действия заключенного договора (см. “Ъ” от 19 августа). По их мнению, это может случиться, если Госдума примет рассматриваемый сейчас проект закона, определяющий параметры второго этапа инвестквот. Согласно документу, на инвестиционные цели планируется выделить 50% общего допустимого улова крабов. Собственно, против этого и выступали участники рынка.

Собеседник “Ъ” на рынке говорит, что победитель, вероятно, уверен, что полученный им ресурс не попадет во второй этап распределения инвестквот, запланированный на 2023 год. Он уверен, что «Восход» переплатил за квоты: «При текущей конъюнктуре компании сложно будет окупить инвестиции». Исходя из итогов аукциона, «Восход» приобрел права на добычу краба из расчета $180 за 1 кг, в то время как в 2019 году на Дальнем Востоке выловленного краба на торгах можно было купить за $60 за 1 кг, поясняет председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий Озерский. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов также считает итоговую цену высокой.

Из 2,8 млн тонн разных крабов в российских водах только 10% относятся к ценным, в том числе камчатские, объясняет источник “Ъ”. По его словам, в 2022 году из-за запрета на промысел камчатского краба на Аляске квоты на этот самый ценный вид крабов распределяются только в двух странах — в России (27,5 тыс. тонн, что составляет 94% мирового объема) и Норвегии (1,8 тыс. тонн).

Из-за ограниченности ресурса повышается его ценность, поэтому компании готовы бороться за небольшие объемы квот и переплачивать за них, поясняет собеседник “Ъ”. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк отмечает, что камчатский краб поставляется на экспорт, прежде всего в страны Азии. Он не исключает, что в текущих условиях, когда существует риск приостановки поставок в страны ЕС и США, приобретение квот с ориентацией на азиатские рынки может оказаться выгодной сделкой.

Дмитрий Озерский добавляет, что серьезное повышение цены на аукционе может быть связано с тем, что покупатель оценил район добычи как перспективный. По его словам, если сейчас речь идет о квоте на добычу 150 тонн в год, то через несколько лет за счет миграции или роста популяции объем, выделяемый под квоту, может увеличиться.

Алексей Полухин