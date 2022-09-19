Краб портится на границе

Российские добытчики крабов опасаются нового осложнения экспорта в условиях санкций. Из-за запрета на поставку морепродуктов в США и ЕС краболовы Северного бассейна в этом сезоне могут перенаправить продукцию на китайский рынок. Но это грозит перегрузкой основного используемого для вывоза живого краба в КНР пункта пропуска. Задержка груза на один день может привести к резкому падению стоимости товара, предупреждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О новых рисках для экспорта живого камчатского краба рассказали источники “Ъ” на рынке. По их словам, сезон активной добычи ресурса на Дальнем Востоке начался в сентябре, а основной экспорт живого краба идет в Китай через таможенный пункт Краскино в Приморском крае. Но его пропускная способность ограниченна: в Краскино всего четыре линии контроля, а из-за изношенности инфраструктуры и постоянных ремонтов стабильно работает только одна, говорят собеседники “Ъ”.

По данным источников “Ъ”, в июле очередь здесь достигала 110 машин, что соответствует пяти дням ожидания, а с началом активного экспорта пробка может растянуться до 150 грузовиков. Кроме того, отмечают собеседники “Ъ”, в этом сезоне отгрузки через пункт начнут краболовы Северного бассейна, которые столкнулись с проблемой сбыта после запрета поставок морепродуктов из РФ в США и ЕС в рамках санкций из-за военных действий на Украине. В Росрыболовстве переадресовали вопросы “Ъ” в Федеральную таможенную службу, где комментарии не предоставили.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк отмечает, что живой краб — специфический продукт, пользующийся спросом в основном в Китае. Представитель ГК «Русский краб» (принадлежит Глебу Франку и группе топ-менеджеров) говорит, что Краскино — приоритетный пункт для перевалки, поскольку расположен рядом с приморскими портами, а на китайской стороне продукция максимально быстро попадает в приемные пункты со свежей морской водой. Как отмечают в компании, каждый день простоя в зависимости от вида краба приводит к падению цен на продукт до 50%. По словам президента Ассоциации добытчиков краба Александра Дуплякова, в 2021 году через Краскино перевезли 13,6 тыс. тонн живого краба. В Ассоциации добытчиков минтая оценивали общий экспорт живых и мороженых крабов из РФ за этот период в 75 тыс. тонн.

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК; крупнейший добытчик краба в Северном бассейне) Сергей Несветов говорит, что после закрытия США и ЕС рынки Китая, Южной Кореи и Японии остались единственными сопоставимыми по объемам потребления и платежеспособности населения. Добытые в Северном бассейне крабы, очевидно, поедут в Юго-Восточную Азию, и на рынке вырастет конкуренция, отмечает он. Но, уточняет господин Несветов, СЗРК рассматривает прежде всего поставки морским путем и в замороженном виде.

По словам источника “Ъ”, для живых крабов экспорт морским путем после введения Китаем ограничений из-за пандемии COVID-19 стал практически невозможным. Кроме того, для доставки в Китай приходится отвлекать суда от промысла на срок до 10–12 дней. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов говорит, что это снижает прибыль участников рынка, которая была просчитана с точки зрения взятых кредитов и инвестиционных обязательств, так что ситуация для бизнеса может стать критичной.

По мнению Александра Дуплякова, решить вопрос могло бы строительство нового пограничного перехода, способного не только справиться с текущим грузопотоком, но и обеспечить его потенциальный рост. Георгий Мартынов добавляет, что несколько лет назад крупные краболовы готовы были самостоятельно построить дополнительную инфраструктуру и отдельную полосу для скоропортящейся продукции по механизму государственно-частного партнерства. Но идея не нашла поддержки у госорганов, отмечает он. Илья Березнюк добавляет, что снять риски для экспорта могут и договоренности РФ с КНР об облегчении поставок.

Алексей Полухин