Водителей ставят в позу Ромберга

Завершается антикоррупционная экспертиза законопроекта МВД, регламентирующего наказание водителей за употребление лекарств, влияющих на способность управлять автомобилем. Перечня запрещенных медикаментов и нормативов их использования полиция не предложила — разработкой списка займется, судя по всему, Минздрав. МВД намерено дать медикам право устанавливать факт опьянения, вызванного медпрепаратами, не только по результатам анализов, но и по клинической картине: устойчивости в позе Ромберга, четкости речи, адекватности поведения, тремору рук и т. д. Эта практика применялась до 2008 года для установления алкогольного опьянения у водителей, теперь к ней решено вернуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

29 декабря заканчивается антикоррупционная экспертиза поправок к КоАП (примечание к ст. 12.8), которые позволят наказывать водителей (лишением прав и штрафом в 30 тыс. руб.) не только за употребление спиртного, наркотиков и психотропных препаратов, но и за обнаруженные в моче или крови вещества, входящие в состав ряда широко используемых лекарственных препаратов.

Законопроект подготовлен по следам ноябрьского постановления Конституционного суда (КС), который проанализировал дело одного из российских автомобилистов, лишенного прав как раз за обнаруженные в его организме следы препарата для лечения эпилепсии. Ранее судебные органы зачастую наказывали граждан даже за небольшие дозы фенибута, феназепама, антидепрессантов. КС пришел к выводу, что ст. 12.8 КоАП может быть прочитана неоднозначно, и обязал Госдуму принять уточняющие поправки к кодексу. При этом судам общей юрисдикции временно запрещено наказывать за найденные в организме лекарства, не приравненные к психотропным или наркотическим. Белый дом поручил МВД разработать соответствующий законопроект и внести его в правительство в начале 2023 года.

Полиция в подготовленных поправках планирует обязать врачей, проводящих медицинское освидетельствование водителя, ориентироваться не только на результаты анализов, как в случае с алкоголем и наркотиками, но и на клиническую картину. Медработник будет делать вывод, пьян ли водитель или трезв, на основании комплексного обследования. Порядок и «особенности» проведения медосвидетельствования установит Минздрав, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отметим, клинические признаки опьянения — нечеткая речь, покраснение лица, неустойчивость при ходьбе, тремор рук и т. д.— учитывались до 2008 года, затем медики стали ориентироваться только на результаты анализов. Так, если два теста на содержание алкоголя в выдохе с интервалом 20 минут дали отрицательный результат, к водителю претензий не возникает.

Будет ли в законодательстве закреплен перечень запрещенных веществ и их концентрация, пока не ясно. «Вопрос нуждается в дополнительной, в том числе межведомственной, проработке»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Минздрава.

Учет «клиники» при определении состояния опьянения — концептуально правильный и научный подход, считает нарколог Александр Ковтун, но предупреждает: «В СССР, где практиковалась такая методика, квалификация врачей была существенно выше, чем сейчас,— точно знали, какие конкретно признаки могут свидетельствовать об употреблении тех или иных веществ».

Глава московской Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин также считает предложенный МВД путь «верным», однако Минздрав, по его мнению, может такой подход не поддержать и даже заблокировать законопроект. «Нужно исследовать, по сути, все существующие лекарства на предмет их влияния на способность управлять автомобилем,— говорит он.— Это гигантская по времени и объему работа». Нужно создать систему информирования водителей о том, какой препарат нельзя употреблять перед тем, как сесть за руль, заметил он, существующих рекомендаций в инструкциях недостаточно.

Большое количество лекарств, в том числе противовирусные, жаропонижающие и даже антигистаминные и прочие препараты, в определенной концентрации может влиять на внимание или реакцию, заметно их снижая, отмечает юрист Сергей Радько. «Одно и то же вещество может быть нейтральным и не вызвать клинических признаков опьянения, но при большей концентрации человека может клонить в сон,— добавляет Александр Ковтун.— Например, от приема антигипертензивных лекарств, спазмолитиков и прочих. Если список будет конкретный, то, по крайней мере, будет единообразное правоприменение».

Иван Буранов