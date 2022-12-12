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Коммерсантъ FM
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ГИБДД обновила инструкции к лекарствам

Инспекторам рекомендовано не возбуждать дела за следы ряда медикаментов в организме водителей

Полицейские временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. Такие рекомендации ГИБДД направила в свои региональные управления. Речь идет, к примеру, о фенибуте, феназепаме, ряде антидепрессантов. Указание дано в связи с недавним решением Конституционного суда (КС), который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов. Запрет будет снят, когда Госдума примет корректирующие поправки к КоАП.

ГИБДД не без помощи Конституционного суда пересматривает взгляды на список веществ, употребление которых исключает поездки за рулем

ГИБДД не без помощи Конституционного суда пересматривает взгляды на список веществ, употребление которых исключает поездки за рулем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ГИБДД не без помощи Конституционного суда пересматривает взгляды на список веществ, употребление которых исключает поездки за рулем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с текстом письма в регионы за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова. Он предложил не направлять в суды материалы по ст. 12.8 (пьяное вождение) и ч. 3 ст. 12.27 (употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП) КоАП, в случае если в ходе медицинского освидетельствования в организме водителя были обнаружены следы «лекарственных веществ», не содержащих алкоголь, наркотики или психотропные вещества. Производство по таким делам должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Подлинность документа подтвердили “Ъ” два источника.

Директива господина Черникова связана с обнародованной в конце ноября позицией КС, рассмотревшего запрос Салехардского городского суда (ЯНАО). Он связан с делом Василия Шевелева, у которого в ходе медосвидетельствования в организме нашли габапентин — препарат для лечения эпилепсии, не относящийся к наркотическим или психотропным. Суд первой инстанции лишил господина Шевелева прав.

КС должен был разобраться в законности практики, которая сложилась в ряде регионов. Врачи довольно часто обнаруживают следы лекарств в биоматериале водителей, которых сотрудники ГИБДД направляют на освидетельствование. И суды наказывают лишением прав и штрафами граждан, употреблявших, в частности, фенибут, феназепам и другие препараты. Но в Салехардском горсуде обратили внимание, что примечание к ст. 12.8 КоАП разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ (перечень последних закреплен в постановлении правительства №681), но не за лекарства.

КС провел проверку и признал ст. 12.8 КоАП не соответствующей нормам Конституции. С 27 ноября, постановил КС, суды не должны лишать прав и назначать штраф, если в акте медосвидетельствования сказано о лекарствах, не относящихся к психотропным. Теперь, следует из письма ГИБДД, даже материалы, которые могли бы стать основанием для применения санкций, в суды поступать не будут.

Постановление КС и письмо главка вносят ясность в работу рядовых сотрудников, говорит капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. Он рассказал о разночтениях, которые вызывал приказ Минздрава №933н о порядке медосвидетельствования. В этом документе сказано: если в моче или крови водителя обнаружено лекарство (при отсутствии спирта, наркотиков или психотропных веществ), этот факт необходимо отразить в акте освидетельствования. Но при этом не указывается, что состояние опьянения установлено. «Это путало многих инспекторов. Они, боясь возможной ответственности за то, что отпустили нарушителя, направляли материалы в суды. Чтобы там уже сами разбирались,— пояснил Валентин Ильинов.— У судов, в свою очередь, практика была совершенно разная на этот счет».

Признав ст. 12.8 КоАП неконституционной, КС, напомним, обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП, чтобы наказывать водителей, злоупотребляющих лекарствами для получения одурманивающего эффекта, но не нарушать при этом права остальных граждан. ЛДПР уже предложила внести соответствующие поправки в Госдуму. Депутаты хотят, чтобы Минздрав установил отдельный перечень лекарств (помимо уже существующего перечня психотропных), употребление которых за рулем будет запрещено независимо от концентрации. Законопроект направлен в думский комитет по госстроительству.

Иван Буранов

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