ГИБДД обновила инструкции к лекарствам

Полицейские временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. Такие рекомендации ГИБДД направила в свои региональные управления. Речь идет, к примеру, о фенибуте, феназепаме, ряде антидепрессантов. Указание дано в связи с недавним решением Конституционного суда (КС), который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов. Запрет будет снят, когда Госдума примет корректирующие поправки к КоАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГИБДД не без помощи Конституционного суда пересматривает взгляды на список веществ, употребление которых исключает поездки за рулем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ ГИБДД не без помощи Конституционного суда пересматривает взгляды на список веществ, употребление которых исключает поездки за рулем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с текстом письма в регионы за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова. Он предложил не направлять в суды материалы по ст. 12.8 (пьяное вождение) и ч. 3 ст. 12.27 (употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП) КоАП, в случае если в ходе медицинского освидетельствования в организме водителя были обнаружены следы «лекарственных веществ», не содержащих алкоголь, наркотики или психотропные вещества. Производство по таким делам должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Подлинность документа подтвердили “Ъ” два источника.

Директива господина Черникова связана с обнародованной в конце ноября позицией КС, рассмотревшего запрос Салехардского городского суда (ЯНАО). Он связан с делом Василия Шевелева, у которого в ходе медосвидетельствования в организме нашли габапентин — препарат для лечения эпилепсии, не относящийся к наркотическим или психотропным. Суд первой инстанции лишил господина Шевелева прав.

КС должен был разобраться в законности практики, которая сложилась в ряде регионов. Врачи довольно часто обнаруживают следы лекарств в биоматериале водителей, которых сотрудники ГИБДД направляют на освидетельствование. И суды наказывают лишением прав и штрафами граждан, употреблявших, в частности, фенибут, феназепам и другие препараты. Но в Салехардском горсуде обратили внимание, что примечание к ст. 12.8 КоАП разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ (перечень последних закреплен в постановлении правительства №681), но не за лекарства.

КС провел проверку и признал ст. 12.8 КоАП не соответствующей нормам Конституции. С 27 ноября, постановил КС, суды не должны лишать прав и назначать штраф, если в акте медосвидетельствования сказано о лекарствах, не относящихся к психотропным. Теперь, следует из письма ГИБДД, даже материалы, которые могли бы стать основанием для применения санкций, в суды поступать не будут.

Постановление КС и письмо главка вносят ясность в работу рядовых сотрудников, говорит капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. Он рассказал о разночтениях, которые вызывал приказ Минздрава №933н о порядке медосвидетельствования. В этом документе сказано: если в моче или крови водителя обнаружено лекарство (при отсутствии спирта, наркотиков или психотропных веществ), этот факт необходимо отразить в акте освидетельствования. Но при этом не указывается, что состояние опьянения установлено. «Это путало многих инспекторов. Они, боясь возможной ответственности за то, что отпустили нарушителя, направляли материалы в суды. Чтобы там уже сами разбирались,— пояснил Валентин Ильинов.— У судов, в свою очередь, практика была совершенно разная на этот счет».

Признав ст. 12.8 КоАП неконституционной, КС, напомним, обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП, чтобы наказывать водителей, злоупотребляющих лекарствами для получения одурманивающего эффекта, но не нарушать при этом права остальных граждан. ЛДПР уже предложила внести соответствующие поправки в Госдуму. Депутаты хотят, чтобы Минздрав установил отдельный перечень лекарств (помимо уже существующего перечня психотропных), употребление которых за рулем будет запрещено независимо от концентрации. Законопроект направлен в думский комитет по госстроительству.

Иван Буранов