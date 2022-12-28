В Роспотребнадзоре предупредили об очень серьезных осложнениях свиного гриппа

«Очень серьезные» состояния и осложнения может давать свиной грипп, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В связи с этим она рекомендовала россиянам обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный»,— рассказала госпожа Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она также привела статистические данные о том, что свыше 98% заболевших свиным гриппом в нынешнем году не были привиты (всего от гриппа вакцинированы 52% жителей России).

Вчера в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении свиного гриппа во всех регионах России. Ранее в службе рекомендовали москвичам носить маски в общественных местах.

О распространении свиного гриппа в России — в материале «Ъ» «Хорошо забытое масочное».

Андрей Сапожников