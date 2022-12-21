Хорошо забытое масочное

Роспотребнадзор сегодня рекомендовал жителям Москвы соблюдать социальную дистанцию и носить маски для профилактики распространения ОРВИ и гриппа. Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что нагрузка на поликлиники из-за этих инфекций превысила пандемийные показатели. Впрочем, в департаменте здравоохранения заверили, что так было в ноябре, а к концу декабря ситуация стабилизировалась. Вместе с тем все больше регионов признают необходимость дополнительных защитных мер. Использовать маски в общественных местах и транспорте уже посоветовали жителям Санкт-Петербурга, Самарской и Ростовской областей. Пока меры носят лишь рекомендательный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих»,— говорится в опубликованном сегодня сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве добавили, что на 50-й неделе 2022 года в городе показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ «по совокупному населению», среди взрослых и детей 7–14 лет, остаются выше эпидемических пороговых величин.

Ранее, 15 декабря, столичный Роспотребнадзор уже вводил ограничительные меры для медицинских и социальных учреждений: персоналу рекомендовали носить маски, обеззараживать воздух в помещениях с возможным скоплением людей и проводить термометрию у амбулаторных пациентов на входе.

Отметим, мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что в городе нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку, которая была в пандемию коронавируса. «В начале года у нас в связи с “омикроном” пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тыс. человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тыс. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения»,— сообщил Сергей Собянин (цитата по ТАСС).

В департаменте здравоохранения Москвы позднее уточнили, что мэр говорил про ситуацию в ноябре.

Сейчас же, по данным департамента, рост заболеваемости среди взрослого населения остановился, а темп роста госпитализаций снизился на 15%. Среди детей за последние несколько недель ситуация стабилизировалась.

«По детям мы видим стабилизацию ситуации уже в течение последних двух недель, причем за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 10%, а число госпитализаций уменьшилось на 15%. Надеемся, что пик заболеваемости пройден и при сохранении текущей тенденции возможен выход на плато»,— заверили в департаменте здравоохранения.

Москва не первый регион, где санитарные власти принимают решение о дополнительных противоэпидемических мерах. Жителям Санкт-Петербурга еще 15 декабря рекомендовали носить маски в общественном транспорте. По данным местного Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в городе за минувшие семь дней увеличилась на 104%, а заболеваемость коронавирусом — на 20%. В Ростовской области за вторую неделю декабря, по информации Роспотребнадзора, было выявлено 30 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом, что на 123,8% выше установленного эпидемического порога. В связи с этим жителям области рекомендовали носить маски в общественных местах.

В Самарской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ 19 декабря снова собрался оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Участники сошлись на том, что необходимо рекомендовать жителям региона носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и торговых центрах.

Отметим, во всех случаях речь о рекомендательных, а не об обязательных мерах.

Комментируя решения санитарных властей, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отмечает, что пандемия COVID-19 приучила граждан при росте заболеваемости использовать средства индивидуальной респираторной защиты. Он также указывает, что коронавирус «никто не отменял» и что из-за этой инфекции «мы до сих пор теряем около 50 наших сограждан ежедневно». Кроме того, говорит господин Вознесенский, в текущем году подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом «очень серьезный». Эпидемический порог по этим заболеваниям во многих регионах превышен уже в два раза. «Поэтому ситуация тяжелая, напряженная, и для того чтобы снизить вероятность дальнейшего распространения, вводят самый простой способ неспецифической профилактики — ношение средств индивидуальной респираторной защиты в общественных местах»,— комментирует Сергей Вознесенский.

«Ситуация с распространением гриппа в этом сезоне действительно очень сложная,— соглашается научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.— Циркулирует сразу три вида вируса: новые мутации коронавируса, свиной грипп и аденовирус, который поражает верхние дыхательные пути и провоцирует развитие пневмонии». По ее мнению, введение масочного режима «вполне обоснованно». Госпожа Шуппо отмечает, что маска способна сдержать распространение инфекции, если ее носит инфицированный гражданин. «К сожалению, приходится констатировать, что в обществе недостаточно высокий уровень ответственности к здоровью и собственному, и окружающих. Далеко не все готовы носить маски, даже если болеют. Относятся к этому легкомысленно, подвергая риску окружающих».

Сергей Вознесенский также подчеркивает, что сам по себе факт ношения масок — это еще «полдела»: «Самое главное — носить маску добросовестно, а не на подбородке, как многие носили в предыдущие пики. И регулярно ее менять».

Господин Вознесенский рекомендует тем гражданам, кто не вакцинирован, если у них нет и в ближайшее время не было признаков респираторной инфекции, сделать прививку от сезонного гриппа.

По данным московского управления Роспотребнадзора, на текущий период в Москве привито 7 498 608 человек, что составляет 59,2% от численности населения города, из них детей — 1 516 924 (охват 69,7%). А всего вакцинацию от гриппа прошли 74 млн россиян — почти 52% населения страны, тогда как планировалось до 1 декабря вакцинировать не менее 60% граждан.

Наталья Костарнова