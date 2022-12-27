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Коммерсантъ FM
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Свиной грипп выявили во всех регионах России

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек, сообщил Роспотребнадзор. По его данным, случаи заражения свиным гриппом были зафиксированы во всех регионах России.

Преобладающими остаются вирусы гриппа, на которые приходится 76,5%. Ситуацию с коронавирусом ведомство назвало «достаточно стабильной»: за прошлую неделю было зарегистрировано чуть больше 47 тыс. случаев заболевания, показатель также снизился на 7%.

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и COVID-19. В некоторых регионах РФ стали возвращать ограничительные меры. В частности, в Москве Роспотребнадзор рекомендовал запретить посещение пациентов. Москвичам также посоветовали носить маски в общественных местах.

Подробности — в материале «Ъ» «Хорошо забытое масочное».

Лаура Кеффер

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