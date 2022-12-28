Лавров назвал приоритетом защиту новых регионов от «нацификации»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не отказывается от дипломатического пути разрешения конфликта на Украине. При этом неотъемлемой частью условий для диалога с Киевом он назвал признание принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наш абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и в которых должна быть обеспечена безопасность всех людей, которые там живут»,— сказал Сергей Лавров в ходе программы «Большая игра» на Первом канале.

Министр также заявил, что США воюют с Россией — а «война» была объявлена «коллективным Западом» в 2014 году. Смена власти на Украине, сказал дипломат, была следствием «оркестрированного США» переворота.

Сегодня похожие условия для старта мирного урегулирования озвучивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он говорил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине невозможен, поскольку Киев не учитывает текущие реалии. По его словам, разрешить ситуацию дипломатическим путем не получится, если Украина не признает за Россией новые регионы.

Вчера, 27 декабря, Сергей Лавров заявил, что Пентагон угрожает России физическим устранением президента России. Ранее он также сказал, что, если Украина не станет выполнять требования России, «вопрос решит армия».

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников