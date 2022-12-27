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Коммерсантъ FM
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Лавров: Киеву стоит денацифицировать подконтрольные регионы подобру-поздорову, иначе вмешается армия РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Украина пытается затянуть США и других членов НАТО в вооруженный конфликт, рассчитывая на их лобовое столкновение с Россией. Он также предупредил, что Киеву стоит выполнить требования по демилитаризации и денацификации подконтрольных ему территорий «подобру-поздорову», иначе вопрос решит российская армия.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России»,— сказал господин Лавров.

Он добавил, что в вопросе продолжительности конфликта «мяч на стороне Киева и стоящего за ним Вашингтона». По словам главы МИД РФ, на Украине в любой момент могут прекратить «бессмысленное сопротивление».

Объявленная Россией 24 февраля военная операция на Украине, по словам российского президента Владимира Путина, направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины» и избавление Донбасса от «геноцида».

О последствиях ввода войск России на Украину читайте в трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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