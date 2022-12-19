Politico: в Белом доме ожидают замедления помощи Украине со стороны Конгресса США

Американские чиновники считают, что помощь Украине со стороны Конгресса США будет замедляться, сообщило Politico. В связи с этим они ведут консультации с республиканцами, которые получили контроль над Палатой представителей. В Республиканской партии нет единства насчет предоставления Киеву помощи. Как утверждает издание, по мнению Белого дома, Европе также будет сложнее оказывать поддержку Украине.

Как пишет Politico, помощники Белого дома в частном порядке в течение нескольких месяцев признавали, что в определенный момент «финансирование войны» со стороны Конгресса замедлится по мере того, как конфликт будет «сходить с заголовков» СМИ. Источники издания сообщили, что администрация Джо Байдена хочет, чтобы Украина получила необходимую помощь на зимний период с учетом проблем со светом и теплом.

Для получения поддержки в Конгрессе американские чиновники ведут переговоры с умеренными республиканцами и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, которые поддерживают продолжение поставок Украине. По информации Politico, представители Пентагона также вели переговоры с республиканцами.

В Белом доме ожидают, что Европе будет в будущем труднее оказывать помощь Украине учитывая энергокризис, опасение рецессии, новые волны украинских беженцев. В условиях, когда кризису «не видно конца, позиция Зеленского начала испытывать терпение европейских лидеров», пишет Politico.

Как напоминает издание, Пентагон рассматривает вариант отправки на Украину систем ПВО Patriot. Кроме того, по информации Politico, речь может идти также о поставках комплектов оборудования на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать имеющиеся у Киева обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Также ведутся консультации по расширению программы обучения украинских военных.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. С тех пор США и их союзники ввели несколько пакетов санкций и предоставили Украине многомиллиардную помощь.

О политической ситуации в США — в материале «Ъ» «Помоложе не нашлось».

Леонид Уварчев