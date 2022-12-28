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Коммерсантъ FM
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Мишустин: спад экономики составил 2% ВВП, негативные прогнозы не сбылись

Правительство провело итоговое заседание, на котором были рассмотрены предварительные итоги 2022 года. В ноябре безработица в России достигла отметки в 3,7%, что, по данным правительства, является минимальным уровнем за всю историю наблюдений. Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил о снижении ВВП России на 2%. Можно сказать, что негативные прогнозы западных аналитиков не сбылись, сказал глава правительства.

Господин Мишустин отметил, что в ноябре рост год к году наблюдался в строительстве и сельском хозяйстве, объем займов вырос более чем на 13%, а на рынке труда сохранилась стабильная ситуация.

«В сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок России от внешнего давления, поддержали развитие инфраструктуры в регионах, сохранили действующие сегодня производства»,— заключил премьер.

На рынке труда в России наблюдается дефицит кадров, как высококвалифицированных, так и линейных. По данным аналитиков FinExpertiza, рекордного уровня в этом году достигло число увольнений и наймов, что свидетельствует о турбулентном состоянии рынка труда.

Подробнее о ситуации на рынке труда в России — в материале «Ъ» «Нерабочий вариант».

Андрей Сапожников

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