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Коммерсантъ FM
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Работодатели сокращают часы

Какие еще изменения на рынке труда заметили аналитики

Рынок труда вошел в зону турбулентности: число увольнений и наймов достигло рекорда. Показатель неполной занятости превысил пандемический. К таким выводам пришли аналитики из FinExpertiza, изучив свежие данные Росстата. Из них следует, что в третьем квартале с крупных и средних российских предприятий уволились более 3,7 млн россиян. При этом трудоустроились за тот же период почти столько же.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольший отток работников заметен в торговле, здравоохранении и промышленности, а приток — в образовании, ЖКХ и на стройках. Это говорит о положении дел в экономике и связано в первую очередь с уходом иностранных компаний, отметил заместитель генерального директора FinExpertiza Ильгиз Баймуратов:

Что ждет рынок труда в 2023 году

«Что касается образования, это аномальная динамика, но она связана, скорее всего, с сезонностью, переоформлением трудовых отношений. Вместе с тем резко снижается число занятых в торговле, что тоже совершенно понятно — зарубежные бренды приостановили работу в течение этого года и перевели кого-то на частичную занятость, а кого-то сократили.

Говоря про сегмент здравоохранения, там также учитываются крупные международные фармпроизводители, которые реструктурировали свои отношения. Наконец, отдельные отрасли промышленного производства. Они сильно пострадали в силу нарушения логистических цепочек. Соответственно, это привело к тому, что сотрудников либо перевели на неполную занятость, либо сократили».

В режиме неполной занятости в июле-сентябре работали более 4,5 млн человек. Такого не было даже во время COVID-19. Чем это объясняется? Профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что так экономика адаптируется к рецессии:

«Особенность текучести кадров связана со снижением темпов роста ВВП, то есть с рецессией, и граждане просто были вынуждены увольняться с тех предприятий, которые закрывались либо из-за ухода иностранных компаний, либо в силу оптимизационных процедур в российских организациях.

И тут два фактора. Первый связан с сокращением объема оказания услуг и производства товаров, второй — продолжающееся с пандемических годов переформатирование занятости, то есть это прекращение трудовых отношений, перевод работников в систему самозанятости.

Я бы еще отметил, что по сравнению с пандемическими годами изменилась структура занятости. Если в 2020 году было достаточно много работающих неполный рабочий день по инициативе нанимателя, то в текущем последние поменяли формат и стали оформлять неполную занятость по соглашению сторон».

Регионами с максимальной неполной занятностью стали Санкт-Петербург, Самарская область и Пермский край. Москва не вошла и в десятку, заняв 11-е место.

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Иван Корякин

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