«Металлоинвест» отрицает хранение руды на «подпольных складах» на Украине

«Металлоинвест» назвал абсурдным заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что компания хранит «украинскую руду» на «подпольных складах России» в нескольких украинских портах. Железная руда, об аресте которой накануне сообщила СБУ, была добыта в России и предназначалась зарубежным покупателям, утверждает «Металлоинвест».

«В феврале 2022 года украинские власти заблокировали экспортную отправку этих грузов, которые следовали транзитом через территорию Украины по действующим контрактам, в частности, европейским потребителям. Таким образом, речь идет по факту о захвате старого коммерческого груза, предназначенного зарубежным покупателям»,— сказано в сообщении компании. «Металлоинвест» подчеркивает, что местонахождение этого груза «украинским властям было известно почти год».

Вчера, 27 декабря, СБУ сообщила, что в нескольких портах Украины обнаружены «подпольные склады России», где находилось более 160 тыс. тонн «украинской железной руды» на сумму почти 2 млрд гривен (около $54,35 млн). В СБУ заявили, что руда принадлежит компании российского бизнесмена Алишера Усманова. По версии Службы безопасности Украины, ее собирались переправить в Россию для использования в нуждах ВПК.

О событиях 308-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко