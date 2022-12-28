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Екатеринбурженка частично признала вину в убийстве трех детей

Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова частично признала вину по делу об убийстве трех детей (ч.2 ст.105 УК РФ). Об это в Ленинском районном суде, где женщине избирают меру пресечения, заявил ее адвокат Олег Грязютин. Он отметил, что обвиняемая постоянно меняет свои показания, а свой поступок объяснила воздействием синтетических веществ.

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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Адвокат Олег Грязютин

Адвокат Олег Грязютин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Адвокат Олег Грязютин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, по версии следствия, в понедельник, 26 декабря, в ЖК «Бажовский» Анастасия Петрова убила двух сыновей 10 и 15 лет и шестимесячную дочь. Накануне ей было предъявлено обвинение по делу, которое взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Местные СМИ сообщали, что женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». При этом в записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, она объясняет свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение.

Все, что известно об убийстве трех детей в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал» «"Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса"».

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