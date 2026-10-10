Минобороны: силы ПВО ночью сбили 560 дронов над территорией России
10.10.2026, 10:53
В ночь на 10 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 560 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Перехват и ликвидация дронов проходили с 20:00 9 октября до 8:00 10 октября над множеством регионов страны. В числе регионов, где были сбиты БПЛА, оказались Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области, а также Московский регион и Республика Крым. Кроме того, дроны были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.
В Волгоградской области беспилотная опасность действовала с 22:19 9 октября до 6:14 10 октября. В результате воздушной атаки на Ростовскую область ранения получил мирный житель, который был госпитализирован. В Ростове-на-Дону повреждено несколько жилых домов, жители были эвакуированы. Также был поврежден железнодорожный мост, движение поездов в обоих направлениях остановлено, ведется ликвидация возгораний. В Батайске один из дронов попал в незаселенную многоэтажку жилого комплекса,