Минобороны: силы ПВО ночью сбили 560 дронов над территорией России

В Волгоградской области беспилотная опасность действовала с 22:19 9 октября до 6:14 10 октября. В результате воздушной атаки на Ростовскую область ранения получил мирный житель, который был госпитализирован. В Ростове-на-Дону повреждено несколько жилых домов, жители были эвакуированы. Также был поврежден железнодорожный мост, движение поездов в обоих направлениях остановлено, ведется ликвидация возгораний. В Батайске один из дронов попал в незаселенную многоэтажку жилого комплекса,