Мать, подозреваемая в убийстве троих детей в Екатеринбурге, находилась под действием наркотиков

В анализах 37-летней жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, подозреваемой в убийстве своих троих детей, были обнаружены следы наркотиков, сообщает со ссылкой на источник «Комсомольская правда». Сейчас, по данным издания, женщина помещена в наркологический диспансер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 26 декабря, в ЖК «Бажовский». Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более детей), которое взяли на контроль глава СКР Александр Бастрыкин и свердловская прокуратура. Официальной информации о случившемся от силовиков мало — сейчас полиция и следователи проверяют различные версии произошедшего.

При этом местные СМИ сообщают, что женщина якобы задушила сыновей 10 и 15 лет и шестимесячную дочку из-за ощущения, что в тех «вселились бесы». Кроме того, якобы на теле одного из детей были обнаружены ножевые ранения.

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