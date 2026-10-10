В Минобороны КНР заявили о готовности укреплять отношения с армией США
10.10.2026, 11:05
Вооруженные силы Китая готовы укреплять взаимодействие и расширять сотрудничество с армией США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР Чэнь Си.
«Китайские ВС готовы совместно с американской стороной надлежащим образом выполнять важные договоренности, достигнутые главами двух государств, укреплять взаимодействие и диалог, расширять обмен и сотрудничество, <...> а также вносить позитивный вклад и придавать новый импульс делу построения “конструктивных отношений стратегической стабильности между Китаем и США, основанных на уважении, справедливости и взаимности”», — сказал Чэнь Си (цитата по «Синьхуа»).
Си Цзиньпин 23–25 сентября посетил США с визитом по приглашению Дональда Трампа. Главы государств договорились о подписании меморандума о взаимопонимании между вооруженными силами. Соглашение должно помочь в «укреплении коммуникаций в кризисных ситуациях и их предотвращении», сообщает «Синьхуа».