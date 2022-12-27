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Следователи предъявили обвинение матери из Екатеринбурга по делу об убийстве троих детей

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинение 37-летней жительнице Екатеринбурга Анастасии П. по делу об убийстве троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Женщине инкриминируют ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Ей грозит до 20 лет колонии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ближайшее время Анастасии П. будут избирать меру пресечения, и следствие будет просить суд отправить женщину в СИЗО. Также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

Напомним, инцидент произошел 26 декабря в ЖК «Бажовский». По информации следствия, женщина убила двух сыновей 10 и 15 лет и шестимесячную дочку. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Все, что известно об убийстве трех детей в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал» «"Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса"».

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