В Екатеринбурге продолжается расследование по факту убийства трех детей, в котором подозревают их 37-летнюю мать. Трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря. По предварительным данным, она находилась под воздействием наркотиков. В квартире были обнаружены записки женщины, где она объясняет свой поступок тем, что в детей вселились бесы. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.



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Об убийстве трех детей стало известно днем 26 декабря. Тела мальчиков 10 и 15 лет и шестимесячной девочки были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский»). Как сообщили в СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних». По данным свердловской полиции, личности погибших детей и их 37-летней матери установлены. Известно, что женщина находится в декретном отпуске.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на источники, женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». При этом в записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, она объясняет свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение. «Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного, который вселился в меня. <...> Если они остались бы с тобой, сатаной во плоти, судьба у них была бы страшная»,— написала женщина.

Позже в СМИ появилась информация, что екатеринбурженка находилась под действием синтетических веществ. «Следы наркотика были выявлены в ходе анализа мочи. Это дешевый наркотик, один из распространенных»,— написал со ссылкой на свой источник «КП-Екатеринбург». По данным издания, на допросе 37-летняя женщина рассказала, что убила своих детей в ночь на 26 декабря. «Она призналась в убийстве. Обвинила мужа, что в него "вселились бесы". Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, она его задушила»,— говорит источник.

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что женщина является дочерью настоятельницы монастыря, ее муж ранее работал в силовых структурах, но вышел на пенсию. По данным издания ЕАН, женщина работает в региональном министерстве по управлению госимуществом и является ведущим специалистом отдела по работе с казенным имуществом департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями. Как сообщал Telegram-канал, в выходные 24-25 декабря женщина выгнала мужчину из дома и перестала отвечать на звонки родных. Родственники этим обеспокоились, но ее муж их успокоил, объяснив все обычной ссорой.

Соседи семьи отзывались о ней положительно, отмечая, что старший сын занимался спортом и всегда помогал родителям, а отец всегда возил детей на занятия. В ночь на 26 декабря, по словам соседей, из квартиры семьи были слышны крики, но жители восприняли это за ссору.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура региона. Глава областного ведомства Борис Крылов выезжал на место происшествия для координации действий силовиков. После этого к расследованию дела подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как рассказали в пресс-службе ведомства, руководитель свердловского СУ СКР Михаил Богинский должен будет представить главу СКР доклад об уже проведенной следователями работе по делу.

Катерина Якушева