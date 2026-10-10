Медведев победил Штруффа и вышел в третий круг турнира в Шанхае
10.10.2026, 10:18
Даниил Медведев одержал волевую победу над немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом на турнире серии ATP 1000 в Шанхае. Встреча второго круга завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3 и длилась 1 час 50 минут.
Для российского спортсмена это была первая игра после дисквалификации на Открытом чемпионате Китая в Пекине. Там Медведев был снят с полуфинала за случайное попадание мяча в глаз зрителю. Он извинился за инцидент и при этом лишился призовых в размере 285 тыс. долларов, которые получил бы за выход в полуфинал.
В Шанхае Медведев, посеянный пятым номером, начал выступление сразу со второго круга, так как 32 сильнейших теннисиста пропускают первый раунд. В матче с Штруффом он выполнил 20 подач навылет при пяти двойных ошибках, успешно реализовав три брейк-пойнта из шести. Немецкий теннисист сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и использовал два брейк-пойнта из шести.
Это была десятая победа Медведева в двенадцати встречах с Штруффом.