Медведев победил Штруффа и вышел в третий круг турнира в Шанхае

Для российского спортсмена это была первая игра после дисквалификации на Открытом чемпионате Китая в Пекине. Там Медведев был снят с полуфинала за случайное попадание мяча в глаз зрителю. Он извинился за инцидент и при этом лишился призовых в размере 285 тыс. долларов, которые получил бы за выход в полуфинал.