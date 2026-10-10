16 поездов задерживаются в Ростовской области после повреждения моста
10.10.2026, 10:09
В Ростовской области задерживаются 16 поездов после временной остановки движения из-за повреждения моста беспилотником. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Дрон повредил разводной железнодорожный мост на участке Ростов – Батайск. Пострадавших нет. Движение по обоим путям моста восстановили в 7:49. Сейчас 14 пассажирских поездов и две электрички задерживаются до 3 часов 40 минут.
«Пассажиры поезда № 29 Новороссийск – Москва, задержанного более 4 часов, обеспечены питанием и бутилированной водой. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации задержек поездов», — сообщили в СКЖД.
В ночь на 10 октября над Ростовской областью сбили больше 100 беспилотников, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате атаки пострадали шесть человек, были повреждены несколько домов в Ростове и незаселенная новостройка в Батайске.